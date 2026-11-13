Jeszcze przez kilka dni zdążysz zrobić to z tujami. Inaczej zima będzie dla nich surowa i mało łaskawa. Jak zimować tuje?

Popularne tuje, mimo swojej odporności, wymagają szczególnej uwagi przed zimą, aby przetrwać mrozy i wiatry bez uszczerbku.

Najważniejszym zabiegiem jest kopczykowanie korzeni specjalnym materiałem, które chroni je przed przemarzaniem i suszą fizjologiczną.

Nie przegap kluczowych wskazówek dotyczących jesiennego podlewania i okrywania młodych roślin, aby Twoje tuje zachwycały zielenią przez cały rok!

Jak zabezpieczyć tuje na zimę? Zimowanie iglaków

Tuje to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych iglaków w polskich ogrodach. Świetnie sprawdzają się jako żywopłot. Są odporne, niewymagające w pielęgnacji, a także stosunkowo szybko rosną (nawet kilkadziesiąt centymetrów na sezon). Dodatkowo tuje należą do roślin zimozielonych i nawet zimą zachwycają zielonymi pędami.

Listopad w ogrodzie to czas ostatnich prac porządkowych oraz przygotowań do zimy. To właśnie w tym miesiącu okrywa się krzewy, aby silne wiatry i mróz ich nie zniszczyły. W przypadku tui najważniejsze jest, by zadbać o korzenie. Dorosłych iglaków nie trzeba okrywać na koronie. Warto jednak rozważyć zastosowanie agrowłókniny na młodych roślinach.

W przypadku tui przygotowania do zimy skupiają się przede wszystkim na korzeniach. Przed końcem listopada należy wykonać kopczykowanie. Zabieg ten polega usypaniu niewielkiego kopczyka wokół korzeni tui. Do kopczykowania używa się torfu, zmielonych szyszek, igliwia oraz skoszonej trawy. Kopczyk wokół korzeni tui powinien mieć około 20 centymetrów wysokości. Warto go również całą zimę kontrolować i w razie czego uzupełniać braki. Kopczykowanie przede wszystkich chroni korzenie przed działaniem niskiej temperatury. Wokół korzeni panuje nieco wyższa temperatura, dzięki czemu cała roślina pozostaje w dobrej kondycji. Dodatkowo kopczykowanie ogranicza rozrost chwastów oraz wyparowywanie wody. To bardzo ważny element pielęgnacji tui przed zimą. Iglaki narażone są na suszę fizjologiczną, czyli zjawisko, w którym przez zmarzniętą glebę korzenie nie są w wstanie pobierać wody z podłoża. Polega ono na tym, że rośliny, będąc zimozielonymi, nadal przeprowadzają transpirację, czyli oddają wodę przez igły, nawet gdy jest zimno. Gdy gleba zamarza, korzenie nie są w stanie pobierać wody, co prowadzi do odwodnienia i usychania rośliny, mimo że wokoło może być pełno śniegu. Eksperci wskazują, że tuje należy podlewać całą jesień, a nawet w zimie, gdy nadejdzie odwilż.

Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny tui przed zimą. Jeżeli go nie zrobisz możesz zapomnieć o zielonych tujach

W jesiennej i zimowej pielęgnacji tui bardzo ważne jest podlewanie. Aby uchronić rośliny przed suszą fizjologiczną należy jesienią obficie podlać podłoże. Dzięki temu tuje będą miały zapas wody na dłuższy czas. Podlewanie to należy wykonać późną jesienią, przed nadejściem przymrozków. Podlewaj tuje obficie aż do momentu zamarznięcia gruntu, sprawdzając wilgotność gleby na głębokości około 20-30 cm. Jeśli zima okaże się łagodna, z okresami odwilży i temperaturami powyżej zera, warto ponownie podlać rośliny.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie