Pod żadnym pozorem nie przycinaj tui w tym terminie. Zamiast gęstego żywopłotu, tuje wyschną na wiór. Jak prawidłowo przycinać tuje?

Pod żadnym pozorem nie przycinaj tui w te dni. Możesz je tylko zniszczyć

Aby cieszyć się pięknym żywopłotem niezbędne jest nie tylko podlewanie i nawożenie tui. Równie ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie. Ma oo na celu usuwanie starych wyschniętych pędów oraz robienie miejsca dla nowych. Cięcie tui ma również wymiar estetyczny. W ten sposób można formować odpowiedni kształt żywopłotu oraz go zagęszczać. Tuje warto przycinać wczesną wiosną (najlepiej w kwietniu lub w maju) lub latem (czerwiec, lipiec). Należy unikać cięcia tui późną jesienią ponieważ rośliny mogą nie zdążyć zregenerować się przed zimą.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że letnie cięcie tui również należy wykonywać w odpowiednim okresie. Ogrodnicy wskazują, by pod żadnym pozorem nie przycinać tui w upały oraz bardzo słoneczne dni. Cięcie wykonane w takie dni nie tylko nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, ale może także przyczynić się do pogorszenia kondycji roślin. Po wykonanym cięciu tuje potrzebują czasu na regeneracje pędów, a wysoka temperatura powietrza może to utrudniać. Dodatkowo niska wilgotność będzie utrudniała proces regeneracji i i może zwiększać ryzyko przesuszenia. Tuje najlepiej przycinać w wilgotne dni, gdy temperatury są umiarkowane.

Jak przycinać tuje latem?

Letnie przycinanie tui ma charakter korekcyjny i ma na celu utrzymanie nadanego wiosną kształtu oraz pobudzenie dalszego krzewienia. Przeprowadza się je zazwyczaj raz lub dwa razy w ciągu lata, w zależności od tempa wzrostu tui. Pierwsze letnie cięcie przypada zwykle na przełom czerwca i lipca, a drugie pod koniec sierpnia lub na początku września, najpóźniej na około miesiąc przed pierwszymi przymrozkami, aby młode pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą. Podobnie jak wiosną, letnie cięcie powinno być lekkie i dotyczyć jedynie świeżych przyrostów. Skracamy wystające pędy i korygujemy ewentualne nierówności w kształcie korony. Regularne letnie przycinanie sprawia, że tuje stają się gęstsze i bardziej zwarte.

Ważne jest, aby do przycinania tui używać ostrych i czystych narzędzi – sekatora ręcznego do pojedynczych gałązek oraz nożyc do żywopłotu do większych powierzchni. Tępe narzędzia mogą ranić pędy i zwiększać ryzyko infekcji grzybowych. Po każdym cięciu warto oczyścić narzędzia, aby zapobiec przenoszeniu ewentualnych chorób między roślinami. Pamiętajmy również o umiarkowanym nawożeniu tui wiosną specjalnymi preparatami dla iglaków, co wspomaga ich zdrowy wzrost i regenerację po cięciu.