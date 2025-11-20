Masz czas do końca listopada, aby zadbać o tuje przed zimą. Zabieg sprawi, że wiosną soczyście się zazielenią i wystrzelą w górę jak z procy. Pielęgnacja tui jesienią

Zadbaj o swoje tuje przed zimą, by uchronić je przed mrozem i zapewnić im bujny wzrost na wiosnę.

Istnieje kluczowy zabieg, który zabezpieczy korzenie i dostarczy niezbędnych składników odżywczych.

Odkryj, jak proste działania mogą sprawić, że Twoje tuje przetrwają zimę i zachwycą zielenią!

Masz czas do końca listopada, aby zadbać o tuje przed zimą

Pielęgnacja tui jesienią nie sprowadza się wyłącznie do podlewania drzewek. Jesień, a zwłaszcza jej końcówka, to najwyższy czas, aby wykonać jeden bardzo ważny zabieg w pielęgnacji tui przed zimą. W końcu zima w Polsce to wymagający okres dla roślin. Mrozy, niedostateczna ilość słońca, a zamiast tego narażenie na ataki chorób i grzybów - z tym mierzą się rośliny każdego roku. Dlatego kluczowym zabiegiem w jesiennej pielęgnacji tui jest zabezpieczenie ich korzeni przed mrozem i utratą wody. Tu pomoże ściółkowanie tui. Co ono daje i czym ściółkować tuje?

Ściółkowanie tui ochroni je przez mrozami i sprawi, że wiosną będą soczyście zielone

To bardzo ważny zabieg, który przynosi wiele korzyści, szczególnie przed zimą. Polega on na pokryciu gleby wokół roślin materiałem organicznym lub nieorganicznym. W przypadku tui najczęściej stosuje się ściółkę organiczną. Ściółka działa jak izolator, chroniąc korzenie tui przed przemarzaniem. Co więcej taka warstwa rozsypana wokół drzewek pomaga utrzymać wilgoć w glebie, co jest szczególnie ważne zimą, gdy rośliny nie mogą pobierać wody z zamarzniętej ziemi. Organiczna ściółka rozkładając się, wzbogaca glebę w składniki odżywcze i poprawia jej strukturę.

Czym ściółkować tuje przed zimą?

Najpopularniejszym materiałem do ściółkowania tui jest kora sosnowa. Jest trwała, estetyczna i lekko zakwasza glebę, co sprzyja tujom. Można zastosować również igły sosnowe, które delikatnie zakwaszą glebę. Niektórzy do ściółkowania używają zrębków drzewnych, które na przykład rozkładają się wolniej niż kora. A jak prawidłowo ściółkować tuje przed zimą? Najpierw usuń chwasty i inne zanieczyszczenia z powierzchni gleby wokół tui. Następnie obficie podlej tuje i rozłóż równomierną warstwę ściółki wokół tui, zachowując odstęp kilku centymetrów od pnia, aby uniknąć gnicia kory. Warstwa ściółki powinna mieć grubość około 5-10 cm. Pamiętaj też, aby co jakiś czas uzupełniać ściółkę, ponieważ z czasem ulega ona rozkładowi.

Podlewanie tui zimą. Ważne zasady

Podczas podlewania tui zimą należy przestrzegać kilku zasad. Zimowe podlewanie tui jest istotne, ponieważ suche powietrze i wiatr mogą przyczyniać się do szybszego wysychania igieł. Woda gromadzona w komórkach tui pomaga im przetrwać mrozy, działając jak izolator i zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez zimno. Jednak tu trzeba trzymać się kilku zasad podlewania, aby nie zaszkodzić tujom. Przede wszystkim podlewaj je w ciepłe dni, kiedy temperatura powietrza przekracza 0 stopni Celsjusza. Oczywiście, zanim podejmiesz się tego zabiegu, sprawdź pogodę na najbliższe dni, gdyż ważne jest, aby nie wykonywać go tuż przed mrozami. Woda, zamarzając w glebie, może uszkodzić korzenie. Jeśli zima jest sucha i bez śniegu, podlewanie wykonuj raz na kilka tygodni. Monitoruj wówczas wilgotność gleby. Jeśli gleba jest sucha, to znak, że tuje potrzebują wody.