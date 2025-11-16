Jesienne nawożenie tui jest kluczowe dla ich zdrowia i wyglądu w zimie oraz szybkiego wzrostu wiosną.

Wiele osób posiadających ogród przy swoim domu zastanawia się, co zrobić, aby tuje przetrwały zimę i przez cały rok były gęste i zielone? Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie wzmocnienie drzewek, aby były odporne na choroby, pasożyty i zmieniające się warunki atmosferyczne. Nawożenie tui jesienią to jeden z podstawowych etapów pielęgnacji tych popularnych w polskich ogrodach drzewek. Niestety bywa, że pięknie wyrośnięte tuje zaczynają zmieniać swój kolor i stają się brązowe. Z pewnością każdy posiadacz ogródka zdaje sobie sprawę, że nie wygląda to zbyt estetycznie. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele przepisów na domowe nawozy do tui na jesień, które je wzmacniają przed zimą i sprawią, że drzewka nie zbrązowieją nawet podczas mrozów. Ja co roku stosuję ten domowy jesienny nawóz do tui w swoim ogrodzie. Tuje są zielone przez całą zimę, a wiosną zauważyłam, że rosną jak szalone. Jesienny nawóz przygotowuję z jednej kostki drożdży.

Domowy jesienny nawóz do tui. Jak go przygotować?

Przygotowanie tego domowego, jesiennego nawozu do tui jest bardzo proste. Potrzebujemy jednej kostki drożdży piekarskich i 10 litrów wody. Drożdże rozdrabniamy w wiadrze i zalewamy ciepłą wodą, a już po 1 godzinie możemy śmiało podlać nim drzewka. Jednak znacznie lepszy efekt uzyskamy, przygotowując odżywkę z fermentowanych drożdży. Kostkę drożdży zasypujemy szklanką cukru i pozostawiamy na 2 godziny. Następnie zalewamy 10 l ciepłej wody i roztwór odstawiamy na 7 dni. Do podlewania roślin musimy rozcieńczyć szklankę gotowego nawozu z 10 litrami wody. Taki nawóz do tui znakomicie wzmacnia system korzeniowy i tym samym roślina jest odporna na choroby i szkodniki. To on sprawia, że od lat moje drzewka znakomicie radzą sobie z mrozami zimą, a wiosną pięknie odbijają i rosną.