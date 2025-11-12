Szklanka wody wystarczy, aby anturium kwitło jak szalone. Po kilku dniach wypuści czerwone kwiaty. Domowa odżywka do anturium

Anturium to piękna, ale wymagająca roślina, której pielęgnacja często sprawia trudności, zwłaszcza w kwestii kwitnienia.

Sekretem bujnego kwitnienia anturium może być prosta, domowa odżywka.

Jest bogata w witaminy i minerały, odżywia roślinę i stymuluje ją do wytwarzania kwiatów.

Odkryj, jak prawidłowo przygotować i stosować tę odżywkę, by Twoje anturium obsypało się kwiatami!

Szklanka wody wystarczy, aby anturium kwitło jak szalone

Anturium to dla wielu osób dosyć tajemnicza roślina. Ma specyficzne wymagania i większość porad dotyczących pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdza się w przypadku anturium. I choć jest to kwiat, który coraz chętniej uprawiamy w doniczkach w domu, to nieświadomość tego, jak dbać o anturium może skutkować brakiem kwitnienia lub nawet marnieniem. Oczywiście, tak jak w przypadku innych kwiatów, które mamy w domu, i tej należy zapewnić odpowiednie miejsce, nawodnienie i odżywienie. Jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. A jak zachęcić anturium do kwitnienia? Jeśli Twoja roślina do tej pory nie wypuściła kwiatów, to przygotuj dla niej domową odżywkę. Jest niezwykle prosta w przygotowaniu, a dla anturium może być bezcenna. Wystarczy szklanka wody i ryż.

Domowa odżywka do anturium sprawi, że wypuści kwiaty

Do przygotowania domowej odżywki do anturium potrzebujesz szklanki wody i 1/2 szklanki ryżu. Po prostu zalej ryż szklanką wody i pozostaw na 2 godziny. W tym czasie woda wchłonie składniki odżywcze z ryżu. Potem przecedź wodę ryżową, oddzielając ją od ryżu i rozcieńcz ją z czystą wodą w proporcji 1:1. Taką odżywką podlej swoje anturium. Zabieg powtarzaj co 3 tygodnie, a szybko zauważysz u rośliny nowe kwiaty. Dlaczego woda ryżowa jest tak cenną odżywką dla anturium? Otóż zawiera ona witaminy z grupy B, fosfor, potas i magnez, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Taka odżywka jest bogata w skrobię, która stanowi źródło energii dla mikroorganizmów w glebie, które pomagają w rozkładzie materii organicznej i uwalnianiu składników odżywczych.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby zakwitło?

Przede wszystkim anturium to roślina, która wymaga dużo światła, ale trzeba ją także chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej. Roślina potrzebuje dość wysokiej wilgotności powietrza, jednak nie przepada za zraszaniem i moczeniem liści. Zraszanie anturium sprawi, że stanie się ono bardziej podatne na choroby i zagniwanie.