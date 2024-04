Od tygodni podlewam tym swoje anturium, a ono rośnie jak szalone i pięknie kwitnie. Domowa odżywka do anturium

Odkąd podlewam tym swoje anturium, mój parapet tonie w kwiatach. Domowa odżywka do anturium

Pielęgnacja anturium może być dla wielu początkujących ogrodników zagadką. Otóż ta roślina doniczkowa ma swoje dość indywidualne wymagania, aby zdrowo rosła i kwitła. Oczywiście, tak jak w przypadku innych kwiatów, które mamy w domu, i tej należy zapewnić odpowiednie miejsce, nawodnienie i odżywienie. Jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Moja znajoma podpowiedziała mi znakomity sposób, dzięki któremu moje anturium zaczęło bujnie kwitnąć. To domowa odżywka do anturium, którą przygotowuję sama w domu i to z dwóch składników. 10 g drożdży zalewam 1 litrem ciepłej wody, mieszam, a po godzinie podlewam tym swoje rośliny. W drożdżach znajdziemy między innymi białko, witaminy z grupy B, witaminę E, potas, fosfor, magnez, mangan, jod, wapń, cynk i żelazo. Stosowanie nawozu z drożdży do anturium nie tylko je odżywi, a także pomoże zwalczać różne choroby roślin, np. grzybowe.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby rosło jak szalone?

Wbrew pozorom niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.