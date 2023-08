Rozpuść w wodzie i podlej tuje. Będą rosły jak szalone. Polecany domowy nawóz do tui działa jak turbo odżywka na drzewka

Domowy nawóz do tui na jesień sprawi, że będą rosły jak szalone

Nawożenie tui jesienią to jeden z etapów ich pielęgnacji. Choć są to drzewka niewymagające, to jednak warto o nie zadbać, aby rosły, nie usychały i były odporne na szkodniki i zarazy. Bywa, że pięknie wyrośnięte tuje zaczynają zmieniać swój kolor i stają się brązowe. Z pewnością każdy posiadacz ogródka zdaje sobie sprawę, że nie wygląda to zbyt estetycznie. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele przepisów na domowe nawozy i odżywki do tui, które doskonale wspomagają ich wzrost. Jedna z nich jest szczególnie polecana przez ogrodników. Odżywka z drożdży do tui sprawi, że jesienią będą rosły jak szalone, ale też uchroni je przed atakami szkodliwych grzybów. Niektóre grzyby (w tym właśnie drożdże) kolonizując glebę w sąsiedztwie roślin, pobudzają wzrost systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina ma większe możliwości na pobieranie z gleby składników odżywczych, a zarazem też dostarczanie im węglowodanów, witamin, aminokwasów. To z kolei przekłada się na jej wzrost.

Jak przygotować odżywkę do tui z drożdży?

Do przygotowania nawozu do tui a jesień na wzmocnienie tui potrzebujesz 100 g kostkę drożdży i 10 litrów wody. Drożdże rozdrobnij w wiadrze i zalej ciepłą wodą. Po godzinie można podlać nim drzewka. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, przygotowując odżywkę z fermentowanych drożdży. 100 g drożdży zasyp szklanką cukru i pozostaw na 2 godziny. Następnie zalej 10 l ciepłej wody i roztwór odstaw na 7 dni. Do podlewania roślin musisz rozcieńczyć szklankę gotowego nawozu z 10 litrami wody.

