Wrzuć do pralki i nastaw pranie zapoconych koszulek. Jeden cykl usunie żółte plamy i nieprzyjemny zapach. Jak pozbyć się plam z potu na ubraniach?

Uporczywe plamy z potu to zmora wielu, wynikająca z działania bakterii, reakcji z antyperspirantami i powszechnych błędów w praniu. Zapomnij o nieskutecznych detergentach – eksperci zdradzają domowe sposoby, które skutecznie usuną nawet zaschnięte, żółte ślady. Odkryj prosty, lecz genialny trik z produktem z Twojej apteczki, który raz na zawsze przywróci świeżość i czystość Twoim ubraniom!



Dlaczego pot tak trudno doprać?

Pot jest naturalną wydzieliną organizmu ludzkiego. Jego główną funkcję jest termoregulacja, czyli ochrona ciała przed przegrzaniem. Pot w większości składa się z wody, mocznika, aminokwasów oraz innych związków chemicznych. Taka mieszanka sprawia, że pot barwi ubrania na żółto i sprawia, że zaczynają one nieprzyjemnie pachnieć. Niestety, pot należy także do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń. Zawarte bakterie tworzą biofilm we włóknach, a pranie w zbyt niskich temperaturach ich nie zabija. Dodatkowo pot może wchodzić w reakcję chemiczną ze solami aluminium z antyperspirantów i bardziej wzmacniać swoją obecność na materiale. Sole aluminium tworzą trwałe wiązania z białkami obecnymi w pocie, tworząc kompleksy, które osadzają się głęboko we włóknach tkaniny. To właśnie te związki odpowiadają za charakterystyczne, trudne do usunięcia żółte zacieki, które z czasem mogą stać się wręcz sztywne i nieusuwalne bez specjalistycznych środków. Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas prania zapoconych ubrań jest stosowanie płynów do płukania. Choć chcemy w ten sposób pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, to w efekt jest odwrotny do zamierzonego. Środki zmiękczające oblepiają włókna i zamykają brud oraz bakterie wewnątrz.

Wymieszaj z wodą i wetrzyj w plamy z potu. Nie chodzi o sodę oczyszczoną

Aby skutecznie doprać zabrudzenia z potu warto sięgnąć po domowe sposoby. Eksperci wskazują, że często działają one lepiej niż klasyczne detergenty. Ważne jednak, aby domowe metody używać razem z kupnymi detergentami. Wtedy ich działanie będzie najskuteczniejsze. Do plam z poty często poleca się sodę oczyszczoną, ocet lub kwasek cytrynowy. Wszystkie te środki delikatnie wybielają tkaniny i działają antybakteryjnie, dzięki czemu usuwają nagromadzone we włóknach bakterie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem może okazać się zwykła aspiryna. Zawarty w niej kwas acetylosalicylowy rozpuszcza zaschnięte sole i białka, które w dużej mierzej odpowiadają za żółte plamy. Do usuwania starych plam z potu rozkrusz dwie tabletki aspiryny i wymieszaj z niewielką ilością wody, aby powstała gęsta pasta. Wsmaruj ją w zabrudzenia i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie włóż ubrania do pralki i upierz w minimum 40 st. Celsjusza. Aby działać prewencyjnie używaj jednej tabletki aspiryny do prania ubrań, zwłaszcza tych najbardziej narażonych na plamy z potu, czyli sportowych, koszulek, a także bielizny.

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