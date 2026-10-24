Weź wiadro, wsyp 3 czubate łyżki i rozsyp po trawniku przed zimą. Dzięki temu wiosną nie będzie łysych placków. Pielęgnacja trawnika przed zmianą pogody

Chcesz, by wiosną Twój trawnik zachwycał intensywną zielenią? Koniec października to ostatni dzwonek na kluczowe zabiegi pielęgnacyjne, które zapewnią mu przetrwanie zimy.

Eksperci ujawniają, że odpowiednie nawożenie potasowo-fosforowe oraz stosowanie zwykłego popiołu drzewnego to podstawa do wzmocnienia trawy i ochrony przed chorobami.

Nie przegap tej szansy! Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować trawnik, aby wiosną cieszyć się gęstym, zielonym dywanem bez wysiłku.

Zrób to z trawnikiem do końca października, a wiosną będziesz mieć dywan zielonej trawy

Jesienią prace w ogrodzie wcale nie zamierają. To właśnie teraz rozpoczyna okres przygotowań do zimy. Przycinanie, wzmacnianie oraz okrywanie roślin, wszystkie te prace ogrodnicze należy wykonać właśnie jesienią. Wiele osób zapomina o odpowiednim przygotowaniu trawnika do zimy. Trawa, jak wszystkie inne rośliny, wymaga odpowiedniego wzmocnienia oraz zabezpieczenia przez chłodnymi dniami i opadami śniegu. Koniec października to najlepszy czas na przeprowadzenie ostatniego w sezonie nawożenia. Zabieg nie wzmacnia układ korzeniowy, a także poprawia odporność trawy. Dzięki temu źdźbła lepiej znoszą trudne warunki atmosferyczne, są bardziej odporne na działanie patogenów grzybów, w tym także chorób,a wiosną szybciej zaczynają sezon wegetacji.

Jesienne nawożenie trawnika skupia się na podaży dwóch składników - potasu oraz fosforu. To właśnie one najlepiej wzmocnią trawę i sprawią, że przetrwa ona zimę w lepszej kondycji. Jesienią unikaj stosowania nawozów azotowych, które sztucznie przedłużają sezon wegetacji i wpływają na rozrost masy zielonej. Zmniejsza to odporność rośliny i sprawia, że nie wchodzi ona w okres spoczynku.

Do jesiennego nawożenia trawnika świetnie sprawdzi się popiół drzewny. Zdaniem ekspertów to najlepszy domowy nawóz ponieważ nie zawiera on azotu, a je przy tym bogaty w potas i fosfor. Dodatkowo ma on także wapń i magnez, które wzmacniają ściany komórkowe trawy, ułatwiają prawidłowy rozrost korzeni, a także chronią roślinę przed stresem oksydacyjnym. Na 1 metr kwadratowy wystarczy około 50 gramów czystego popiołu drzewnego. Ważne, aby nie zawierał on sztucznych dodatków, takich jak farby czy emalie. Rozsyp popiół po trawniku, a następnie obficie go podlej. Pamiętaj także, że stosowanie popiołu drzewnego podnosi pH gleby dlatego nie nadaje się on na bardzo kwaśne podłoża.

Jak przygotować trawnik do zimy?

Nawożenie to nie jedyny zabieg, który warto wykonać na trawniku przed zimą. Na początku listopada zaleca się przeprowadzić ostatnie koszenie. Trawa powinna być skoszona na wysokość około 5 centymetrów. Zbyt niskie źdźbła mogą szybko przemarzać, a z kolei zbyt wysokie narażone są na ataki pleśni oraz grzybów. Jesień to także dobry czas na wykonanie aeracji oraz wertykulacji trawinka. Zabiegi te pomogą napowietrzyć glebę, dzięki czemu korzenie mają lepszy dostęp do wody oraz tlenu. Aby aeracja i wertykulacja przyniosły najlepsze efekty, wykonaj je, gdy trawnik jest suchy, ale gleba wilgotna – to ułatwi pracę i zmniejszy stres dla trawy. Po wertykulacji, która usuwa warstwę filcu i mchu, warto dosiać trawę w przerzedzonych miejscach. Aerację, czyli nakłuwanie darni, możesz wykonać widłami lub specjalnym aeratorem, aby zapewnić korzeniom lepszy dostęp do tlenu i składników odżywczych z jesiennego nawozu. Gdy spadnie pierwszy śnieg unikaj nadmiernego ugniatania trawy, aby jej nie połamać.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie

6