Tylko wciskam ten guzik i czyszczę pożółkłą deskę sedesową. Nalot znika pod wodą, a deska jest wybielona jak nowiutka sztuka. Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Zaniedbanie czyszczenia deski sedesowej często prowadzi do pojawienia się nieestetycznych żółtych plam, które psują wygląd łazienki i obniżają higienę. Wiele desek posiada ukryty przycisk, który pozwala na szybki demontaż, umożliwiając dokładne umycie pod bieżącą wodą i dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Odkryj domową pastę z zaledwie dwóch składników, która w kilka minut wybieli pożółkłą deskę, przywracając jej nieskazitelny blask. Sprawdź, jak to zrobić!



Sposób na czyszczenie deski sedesowej

O regularnym czyszczeniu toalety pamięta chyba każdy z nas. Zalewamy jej wnętrze płynem i szorujemy szczotką, aby zapobiec pojawieniu się kamienia i nieprzyjemnego zapachu. Jednak często podczas tej rutynowej czynności zapominamy o starannym umyciu deski sedesowej. I w efekcie zaczynają się uwidaczniać na niej żółte plamy. Dlatego niezwykle ważne jest dokładne czyszczenie deski, aby jak najdłużej wyglądała schludnie i higienicznie czysto. Oczywiście kluczem do sukcesu jest dotarcie do każdego zakamarku.

Wciskam ten guzik i czyszczę pożółkłą deskę sedesową. Nalot znika pod wodą, a deska jest wybielona jak nowiutka sztuka

Nie każdy zdaje sobie sprawę z istnienia przycisku w desce sedesowej. Służy on do szybkiego zdemontowania deski, dzięki czemu można szybko i bardzo dokładnie wyczyścić obrzeża muszli klozetowej. Co więcej, zdemontowaną deskę sedesową można bardzo starannie wymyć płynem pod bieżącą wodą. Przyciski znajdują się na spodzie deski tuż przy jej metalowym mocowaniu. Wystarczy je nacisnąć i zamknąć muszlę. Wówczas bez problemu można zdjąć deskę. Pamiętaj jednak, aby nie szarpać pokrywy, aby jej nie uszkodzić. Nie każda deska bowiem jest wyposażona w taką funkcję, ale każdą z nich można na pewno zdjąć, demontując mocowania.

Jak wyczyścić żółte plamy na desce z toalety? Pasta z sody oczyszczonej zadziała wybielająco

Domowa pasa do czyszczenia deski sedesowej zadziała na nią niczym wybielacz, a do tego jest prosta w przygotowaniu. Wystarczy mieć dwa składniki: sok z cytryny i sodę oczyszczoną. Do miseczki wsyp pół opakowania sody oczyszczonej i dodaj 1 łyżeczkę soku wyciśniętego z cytryny - tak, aby powstała gęsta pasta. Za pomocą magicznej gąbki nałóż powstałą papkę na brudną deskę sedesową i dokładnie ją wyczyść. Żółte plamy znikną w dosłownie kilka minut.

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