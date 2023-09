Ukryta funkcja deski sedesowej. Mało kto o niej wie. Pozwala szybko i higienicznie wyczyścić toaletę

Zrób to teraz na tarasie, a wiosną i latem sobie podziękujesz. Jak zaimpregnować taras na zimę? To najlepszy sposób na impregnację tarasu, jaki znamy

Domowe sposoby na wyczyszczenie toalety

Czyszczenie toalety to czynność, którą należy wykonywać często i starannie. To jedyny sposób, który pozwoli nam utrzymać muszlę w higienicznej czystości i pozbyć się osadu z kamienia. Pierwszym krokiem w czyszczeniu muszli klozetowej jest wyszorowanie jej wnętrza. W tym celu najczęściej używamy silnych środków chemicznych. Jeśli jednak wolisz bezpieczne rozwiązania, to domowe sposoby na czyszczenie toalety są równie skuteczne. Niektóre z nich są naprawdę niezawodne w walce z zabrudzeniami i kamieniem. Przygotuj pastę z sody oczyszczonej i octu. Nałóż ją na zabrudzenia wewnątrz muszli i odczekaj 30 minut. Po tym czasie spłucz toaletę ciepła wodą. Dzięki tej metodzie unikniesz szorowania, ponieważ mieszanka doskonale rozpuści kamień. Kolejnym krokiem jest mycie deski sedesowej i jej zakamarków. To wbrew pozorom nie jest proste zadanie, gdyż deska jest przymocowana do muszli, a przestrzenie między nimi są niewielkie. I właśnie między innymi z myślą o czyszczeniu toalety deska została wyposażona w funkcję, która pozwoli szybko i starannie umyć toaletę.

Ukryta funkcja deski sedesowej ułatwi czyszczenie toalety

Niewiele osób wie o istnieniu przycisku w desce sedesowej. Służy on do szybkiego zdemontowania deski, dzięki czemu można szybko i bardzo dokładnie wyczyścić obrzeża muszli klozetowej. Co więcej, zdemontowaną deskę sedesową można bardzo starannie wymyć płynem lub octem pod bieżącą wodą. Przyciski znajdują się na spodzie deski tuż przy jej metalowym mocowaniu. Wystarczy je nacisnąć i zamknąć muszlę. Wówczas bez problemu można zdjąć deskę. Pamiętaj jednak, aby nie szarpać pokrywy, aby jej nie uszkodzić. Nie każda deska bowiem jest wyposażona w taką funkcję.

