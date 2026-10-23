Black Friday w drogeriach 2026. Lista kosmetyków, które najbardziej opłaca się kupić

Święto wyprzedaży Black Friday w 2026 roku odbędzie się 27 listopada, ale drogerie mogą zacząć obniżki wcześniej w ramach akcji Black Week. Warto więc już teraz monitorować oferty i zaplanować listę kosmetyków, które zamierzamy nabyć.

Podczas wyprzedaży szczególnie atrakcyjne mogą okazać się perfumy i zestawy zapachowe, jednak przed zakupem należy porównać pojemności, ceny za mililitr i faktyczne rozmiary rabatów u różnych sprzedawców.

Najlepszym sposobem na realne oszczędności jest zrobienie zapasów tych kosmetyków pielęgnacyjnych i do makijażu, których używamy na co dzień, zamiast ulegania chwilowej pokusie zakupu tylko ze względu na atrakcyjną zniżkę.

Zanim ruszymy na łowy, warto określić swój budżet, sprawdzić ceny przed promocją i skontrolować daty ważności kosmetyków. Prawdziwe oszczędności to wynik racjonalnego kupowania, a nie bezmyślnego korzystania z każdej zniżki.

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Black Friday 2026 – perfumy i zestawy zapachowe w świetnych cenach

Perfumy to kategoria produktów, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem podczas listopadowych wyprzedaży. Ze względu na wysoką cenę wyjściową, nawet niewielki procent obniżki może przełożyć się na sporą kwotę zaoszczędzoną w portfelu. Warto jednak zwracać uwagę na coś więcej niż tylko wysokość zniżki. Należy wziąć pod uwagę pojemność buteleczki, cenę za 100 mililitrów oraz to, jak łatwo dostępny jest dany zapach. Takie podejście ułatwi podjęcie decyzji, czy dana oferta rzeczywiście jest opłacalna.

Dobrym pomysłem mogą okazać się zestawy zapachowe, które zazwyczaj oprócz flakonu perfum oferują dodatkowy produkt, np. balsam. Stanowią one świetne rozwiązanie na prezent świąteczny, o ile oczywiście dobrze znamy gust osoby, dla której je kupujemy. Nie należy jednak decydować się na zestaw wyłącznie pod wpływem impulsu. Jeżeli większość jego elementów będzie tylko kurzyć się na półce, to zaoszczędzone pieniądze będą jedynie złudzeniem.

Promocje na Black Friday 2026 – pielęgnacja twarzy i ciała. Kupuj tylko to, co zużyjesz

Listopadowe promocje stanowią doskonałą okazję do zrobienia zapasów kosmetyków, których używamy każdego dnia. Należy zwrócić szczególną uwagę na ulubione kremy nawilżające, kosmetyki do oczyszczania twarzy, balsamy czy kremy SPF, pod warunkiem, że ich termin ważności na to pozwala i faktycznie będą one w użytku. Najrozsądniej jest inwestować w sprawdzone produkty, z których składem i efektami działania zdążyliśmy się już zapoznać.

Dość ryzykownym krokiem jest kupowanie kosmetyków wyłącznie pod wpływem kuszącej kampanii reklamowej. Promocje często zachęcają do wypróbowania nowości, ale nagromadzenie kilku kremów czy serum o podobnym działaniu rzadko przynosi wymierne korzyści. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie zapoznać się ze składem, pojemnością, terminem ważności i warunkami przechowywania. W przypadku kosmetyków, które nakłada się w bardzo małych ilościach, niezwykle łatwo jest stworzyć zapas na dłużej, niż zaleca producent.

Makijaż i akcesoria kosmetyczne na Black Friday 2026

Zainteresowanie klientów podczas Black Friday budzą także kosmetyki do makijażu, takie jak podkłady, tusze do rzęs, szminki i palety cieni. Jeżeli mamy już swój ulubiony odcień podkładu czy sprawdzony tusz, obniżka cen to idealny moment na zakup kolejnego egzemplarza. Jednak w przypadku produktów, które po otwarciu szybko tracą świeżość, nie należy przesadzać z ilością kupowanych sztuk.

Wyprzedaże to także dobry czas na zakupy akcesoriów kosmetycznych, takich jak pędzle, gąbki czy same kosmetyczki. Jeśli są one dobrej jakości i właściwie o nie dbamy, posłużą nam przez bardzo długi czas. Zanim jednak wrzucimy je do wirtualnego lub stacjonarnego koszyka, warto zweryfikować jakość ich wykonania i sprawdzić, jak kształtują się ich ceny w innych drogeriach. Sam fakt, że produkt ma przypiętą metkę "promocja", nie gwarantuje, że jest to najtańsza opcja na rynku.

Jak odpowiednio zaplanować zakupy na Black Friday 2026?

Najrozsądniejszym początkiem przygotowań jest sporządzenie spisu kosmetyków, które właśnie nam się kończą, oraz wyznaczenie górnej granicy naszych wydatków. Warto już teraz zanotować obecne ceny interesujących nas produktów, co pozwoli w przyszłości rzetelnie ocenić atrakcyjność promocyjnych ofert. Zgodnie z prawem, sklepy komunikujące obniżki mają obowiązek informować o najniższej cenie z 30 dni poprzedzających promocję, co znacznie ułatwia sprawdzanie rzetelności ofert.

Sieć drogerii Rossmann już teraz deklaruje przygotowanie specjalnych zniżek na Black Friday 2026, choć warto na bieżąco kontrolować doniesienia o konkretnych produktach w niższych cenach. Rok temu największy nacisk położono na promocje zapachów i zestawów świątecznych, co jednak nie daje gwarancji, że w tym roku asortyment objęty wyprzedażą będzie podobny.