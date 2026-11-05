Sarnówek pod Ostrowcem Świętokrzyskim. 19-latka w Volkswagenie śmiertelnie potrąciła rowerzystę

Tragiczny wypadek w miejscowości Sarnówek w powiecie ostrowieckim

Do tego dramatycznego zdarzenia drogowego doszło na trasie przebiegającej przez Sarnówek w powiecie ostrowieckim. Jak wstępnie ustalili policjanci, samochód osobowy marki Volkswagen zderzył się tam z rowerzystą. Za kierownicą auta siedziała 19-letnia kobieta.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia Volkswagena, którym kierowała 19-letnia kobieta, z rowerzystą. Kobieta podróżowała w kierunku miejscowośsi Sienno. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia rowerzysty, mężczyzna zginął na miejscu” – poinformowała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Utrudnienia po wypadku w Sarnówku. Policja wprowadziła ruch wahadłowy

Obecnie na miejscu wypadku cały czas działają odpowiednie służby. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Osoby podróżujące tym odcinkiem drogi muszą przygotować się na występujące utrudnienia w przejeździe.

„Ruch na drodze odbywa się obecnie wahadłowo” – przekazała Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.