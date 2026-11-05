Pogoda w Kielcach: 6-8 listopada

Nadchodzący weekend w Kielcach przyniesie dużą dynamikę w pogodzie, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę. Mieszkańcy mogą spodziewać się bardzo przyjemnego piątku, jednak już następnego dnia aura zmieni się diametralnie. Przez całe trzy dni dominować będzie jednak bezchmurne niebo, a jedyne opady, jakie się pojawią, będą symboliczne.

Ciepły i słoneczny początek weekendu

Piątek, 6 listopada, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą w Kielcach nawet około 12 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie w okolice 0°C. Przez cały dzień będzie słonecznie, a pogodę uzupełni umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s. Tego dnia mogą pojawić się też śladowe opady deszczu, jednak będą one bardzo niewielkie i nie powinny wpłynąć na plany.

Wyraźne ochłodzenie w sobotę

Po tak łagodnym piątku, sobota przyniesie dużą zmianę i wyraźne ochłodzenie. 7 listopada temperatura maksymalna w Kielcach wyniesie zaledwie około 5 stopni Celsjusza, co oznacza spadek o kilka stopni w porównaniu z poprzednim dniem. Noc będzie już mroźna – termometry pokażą około -2°C. Mimo chłodu, pogoda będzie bardzo słoneczna, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr wyraźnie osłabnie, jego prędkość spadnie do około 1 m/s.

Niedziela z mrozem o poranku

Ostatni dzień weekendu, 8 listopada, utrzyma chłodny trend, choć w ciągu dnia będzie minimalnie cieplej niż w sobotę. Temperatura w Kielcach wzrośnie do około 6 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się jednak jako najzimniejsza w tym okresie – słupki rtęci spadną do około -3°C, co oznacza, że poranek będzie mroźny. Podobnie jak w poprzednich dniach, mieszkańcy mogą liczyć na bezchmurne niebo i dużo słońca. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Kielcach?

Piątkowa, łagodna aura z temperaturą sięgającą 12 stopni będzie sprzyjać dłuższym spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja, by wybrać się do jednego z miejskich parków lub na przechadzkę po centrum. Z kolei sobota i niedziela, choć słoneczne, będą już znacznie chłodniejsze. Mimo słońca warto pamiętać o cieplejszym ubraniu, czapce i rękawiczkach, zwłaszcza jeśli planuje się spędzić więcej czasu na zewnątrz. Słoneczna pogoda zachęca do spacerów, ale poranki i wieczory będą już mroźne.

Dane pogodowe: OpenWeather