Ranking najlepszych uzdrowisk w Polsce. To miejsca idealne!

Najlepsze uzdrowiska w Polsce według magazynu Travelist. Znamy wyniki rankingu

Nasz kraj dysponuje bogatą bazą miejscowości uzdrowiskowych, które kuszą przyjezdnych nie tylko profesjonalnymi kuracjami zdrowotnymi, lecz także pięknymi krajobrazami i unikalną atmosferą. Część z tych ośrodków leży w pasmach górskich, inne zlokalizowane są nad Bałtykiem, a kolejne przyciągają kuracjuszy rozległymi parkami zdrojowymi oraz rozbudowanym zapleczem strefy wellness. Aby wyłonić miejsca warte szczególnego polecenia, magazyn Travelist opracował ranking dziesięciu najlepszych polskich uzdrowisk. Rezultaty tego plebiscytu bywają zaskakujące, ponieważ w ścisłej czołówce oprócz najpopularniejszych kurortów pojawiły się również mniej oczywiste lokalizacje.

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To najlepsze uzdrowiska w Polsce

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Nadmorskie uzdrowiska w Polsce w czołowej dziesiątce zestawienia

W opublikowanym rankingu swoje miejsce znalazły również ośrodki położone w północnej części kraju. Kurorty zlokalizowane bezpośrednio nad Bałtykiem niezmiennie przyciągają liczne grono osób szukających podreperowania zdrowia.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że wizyta nad polskim morzem w okresie jesiennym oferuje zupełnie inne doznania niż pobyt w trakcie letnich miesięcy. Nadmorskie plaże stają się wówczas znacznie bardziej puste i spokojne, dzięki czemu wędrówki wzdłuż linii brzegowej stanowią świetną odskocznię od obleganych punktów turystycznych. Planując taką podróż, należy jednak odpowiednio przygotować garderobę i nastawić się na dynamicznie zmieniającą się aurę.

Busko-Zdrój wygrywa ranking uzdrowisk. Kurort w świętokrzyskim liderem

Bezkonkurencyjne w głosowaniu okazało się Busko-Zdrój, które z wynikiem 13,58 procent głosów zajęło pierwsze miejsce na podium. Zlokalizowany w województwie świętokrzyskim kurort swoją renomę zawdzięcza przede wszystkim leczniczym wodom siarczkowym stosowanym w trakcie zabiegów. Główną wizytówką i sercem zwycięskiego miasta pozostaje natomiast tamtejszy Park Zdrojowy, oferujący gościom liczne alejki spacerowe w otoczeniu historycznej architektury.