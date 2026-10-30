Świętokrzyskie. 21-latka zaatakowała nożem seniorkę w sklepie. Kobiecie grozi dożywocie

Atak nożem w markecie w Skarżysku-Kamiennej. 21-latka rzuciła się na seniorkę

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 27 października, w jednym ze sklepów. 21-latka rzuciła się tam na zupełnie przypadkową, 77-letnią klientkę. Z ustaleń śledczych wynika, że młoda kobieta działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia seniorki.

Siła uderzenia sprawiła, że ostrze noża się złamało. To jednak nie powstrzymało napastniczki, która zaczęła bić 77-latkę pięściami po głowie i klatce piersiowej. Kiedy starsza kobieta przewróciła się na sklepową podłogę, agresorka nadal zadawała jej ciosy, kopiąc leżącą ofiarę.

W obronie pokrzywdzonej stanęli inni klienci sklepu, którzy pomogli powstrzymać agresorkę, tym samym 21-latka zamierzonego celu nie osiągnęła również z uwagi na interwencję osób postronnych. Na miejscu szybko pojawił się policyjny patrol i zespół ratownictwa medycznego. Rannej kobiecie udzielono pierwszej pomocy medycznej, a następnie została przewieziona do szpitala. Jej życie nie jest obecnie zagrożone. W wyniku ataku 77-latka doznała jednak obrażeń ciała - relacjonuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Zarzuty dla 21-latki ze Skarżyska-Kamiennej. Kobiecie grozi dożywocie

Funkcjonariusze policji obezwładnili agresywną 21-latkę, która usłyszała już w prokuraturze dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy usiłowania zabójstwa 77-latki ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz spowodowania u niej obrażeń ciała. Drugi zarzut wiąże się z naruszeniem nietykalności cielesnej innej klientki, która stanęła w obronie zaatakowanej seniorki.

Po przesłuchaniu podejrzanej prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o jej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące i dziś (30.10) sąd wniosek ten uwzględnił - dodaje Prokopowicz.

Za popełnione czyny podejrzanej 21-latce grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.