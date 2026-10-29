Pogoda w Kielcach. Prognoza na 30 października - 1 listopada

Początek weekendu w Kielcach będzie zdecydowanie najprzyjemniejszą jego częścią, zwłaszcza pod względem temperatury. W piątek mieszkańcy mogą liczyć na ostatnie tchnienie łagodniejszej aury, ponieważ termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 11 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują znaczących opadów – jeśli popada, to tylko symbolicznie. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 6 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając w porywach około 3 m/s.

Sobota z deszczem i wyraźnym ochłodzeniem

Niestety, już w sobotę pogoda w Kielcach ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Ten dzień może pokrzyżować plany osobom liczącym na aktywności na świeżym powietrzu. Przede wszystkim odczujemy spadek temperatury, która w ciągu dnia nie przekroczy 8 stopni Celsjusza. To jednak niejedyna zmiana – niebo zasnuje się chmurami, z których okresowo będą występować słabe opady deszczu. Warto również zwrócić uwagę na noc z soboty na niedzielę, która zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend. Temperatura spadnie wówczas do zaledwie 3 stopni. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Koniec weekendu bez deszczu, ale wciąż chłodno

Niedziela przyniesie jedną, ale istotną poprawę – deszcz wreszcie ustanie. To dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni dzień weekendu chcą spędzić poza domem. Mimo braku opadów, aura nie będzie w pełni komfortowa. Na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, a temperatury pozostaną na niskim poziomie. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci ponownie wskażą około 8 stopni. Noc będzie odrobinę cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 4 stopni Celsjusza. Wiatr nie zmieni swojego charakteru i będzie wiał z siłą około 3 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura podpowiada, by dobrze zaplanować najbliższe dni. Piątek, jako najcieplejszy dzień, stwarza dobrą okazję na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w jednym z parków, by wykorzystać ostatnie cieplejsze chwile. Z kolei deszczowa i chłodna sobota sprzyja aktywnościom pod dachem. To dobry moment, aby wybrać się do kina, odwiedzić instytucje kultury lub po prostu spędzić czas w przytulnej kawiarni. Niedziela, choć zimna i pochmurna, będzie już sucha. To pozwoli na spokojne, rodzinne wyjście, ale warto pamiętać o zabraniu ze sobą cieplejszego ubrania, by niska temperatura nie popsuła nastroju.

Dane pogodowe: OpenWeather