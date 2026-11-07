Będziesz chciał kupić samochód, zegarek albo miód? Zostaniesz wylegitymowany. Podawanie numeru PESEL podczas zakupów

Unia Europejska wprowadza przełomowe przepisy Anti-Money Laundering Regulation, które od 2027 roku znacząco zmienią zasady zakupów.

Od 10 lipca 2027 transakcje powyżej 10 tys. euro (ok. 43 800 zł) będą wymagały podania numeru PESEL i weryfikacji źródła pieniędzy.

Dowiedz się, jak te nowe regulacje wpłyną na zakup luksusowych towarów, aut, a nawet wyjątkowo drogich produktów, by uniknąć niespodzianek!

Będzie trzeba podać numer PESEL podczas zakupów? Nowe prawo już od 2027

Unia Europejska stale zmienia przepisy dotyczące sprzedaży i zakupów. Niedawno w życie weszła ustawa o konieczności odpowiednie znakowania miodów, zwłaszcza tych przetworzonych. Ma ona na celu ograniczenie zalewania rynków UE podrabianymi wyrobami z Chin. Od 10 lipca 2027 roku z kolei w życie wejdą przepisy Anti-Money Laundering Regulation. Regulacje mają być sposobem na walkę z praniem pieniędzmi, ale mogą także skutecznie wpłynąć na zwykłe zakupy.

Anti-Money Laundering Regulation. - czym jest i co się zmieni?

Od 10 lipca 2027 roku zostanie wprowadzona regulacja kontrolująca transakcje powyżej 10 tys. euro, czyli około 43 800 zł. Nowe przepisy będą wymagały od sprzedawców należytej staranności wobec klienta. Będzie to tak zwana procedura Customer Due Dilligence. Każdy, kto dokona zakupów za kwotę powyżej 10 tys. euro nie pozostanie anonimowy. Będzie musiał się wylegitymować i podać swoje dane. Przepisy wymagają okazania dowodu osobistego oraz podania numeru PESEL. W przypadku firm konieczna będzie weryfikacja rzeczywistego beneficjenta. Co ważne, sprzedawca będzie mógł wymagać udowodnienia, że pieniądze na zakup pochodzą z legalnych źródeł. Nowych przepisów nie będzie można obejść dzieląc transakcje na mniejsze. Sprzedawca i tak będzie zobowiązany potraktować ja jako transakcję wiązaną.

Przy jakich zakupach trzeba będzie podawać numer PESEL?

Rozporządzenie dotyczy zakupów na większą kwotę. W przypadku złotówek jest to blisko 50 tys. zł. Oznacza ta, że nowymi przepisami objęte zostaną towary luksusowe, samochody, a także wszystko produkty o wysokiej wartości. To może być nawet zwykł miód. Tyle kosztuje bowiem kilogram najdroższego miodu na świecie. Za turecki wyrób Miód Centauri trzeba zapłacić nawet 10 tys. euro. Zatem jeżeli lubisz luksusowy miód to licz się, że podczas jego zakupów trzeba będzie podać numer PESEL.

Pojawienie się wymogu podawania numeru PESEL i innych danych osobowych podczas zakupów może budzić obawy dotyczące prywatności. Warto jednak pamiętać, że podmioty objęte regulacją AMLR są jednocześnie zobowiązane do przestrzegania przepisów RODO (GDPR) w zakresie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że zebrane informacje muszą być przetwarzane w sposób bezpieczny, wyłącznie w celu realizacji obowiązków prawnych, a ich przechowywanie i dostęp do nich są ściśle kontrolowane, aby minimalizować ryzyko nadużyć.

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