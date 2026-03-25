Tych drzew nie wytniesz już bez zezwolenia. Nawet, gdy rosną na Twoim terenie. Kary sięgają nawet kilku tysięcy złotych

W 2026 roku w Polsce nadal można wycinać drzewa bez zezwolenia, pod warunkiem, że ich obwód na wysokości 5 cm nie przekracza określonych limitów dla danego gatunku.

Należy pamiętać o okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października), w którym zaleca się unikanie wycinki, a w przypadku gatunków chronionych konieczne jest zezwolenie na odstępstwo.

Za nielegalną wycinkę grożą wysokie kary finansowe, a ich wysokość zależy od obwodu i gatunku drzewa.

Czy w 2026 roku można wycinać drzewa bez pozwolenia?

Obowiązuje w Polsce przepisy wskazują, że zawsze i nie wszystkie wycinane drzewa wymagają stosowanych zezwoleń. Są przypadki, w których można pozbyć się drzewa z własnej posesji bez pozwolenia. Najczęściej bez zezwolenia można wycinać młode drzewa o małej średnicy pnia. W 2026 roku przepisy szczegółowo określają, jakie są to drzewa:

do 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;do 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;do 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku, gdy średnica pnia jest większa należy zgłosić plan wycinki do urzędu gminy lub miasta.

Jak obliczyć grubość pnia drzewa pod wycinkę?

Aby sprawdzić, czy dane drzewo na prywatnej posesji można wyciąć należy zmierzyć jego obwód na wysokości 5 centymetrów na ziemią. Jeżeli obwód jest mniejszy niż w wyżej wymienionych punktach drzewo można wyciąć bez pozwolenia. W przypadku, gdy obwód jest większy potrzebne będzie odpowiednie zezwolenie. W takim przypadku należy ponownie zmierzyć obwód, tym razem na wysokości około 130 centymetrów i uzyskany wynik wpisać w stosownym wniosku.

W tym okresie nie wytniesz drzew na swojej posesji! Ważne terminy

Warto pamiętać, że prawo do wycinki to nie tylko obwód pnia. W Polsce planując wycinkę drzew należy uwzględnić okres lęgowy ptaków. Od 1 marca do 15 października zleca się unikanie wycinki drzew, by nie zakłócić procesów rozrodczych wielu gatunków ptaków. Przed ewentualną wycinką zaleca się kontakt z ornitologiem, który określi, czy na danym ternie występuję chronione gatunki ptaków, owadów, a nawet grzybów. Jeżeli takowa obecność zostanie stwierdzona do wycinki potrzebne będzie zezwolenie na odstępstwo od zakazów. Najczęściej jest ono udzielane w przypadku, gdy drzewo jest zniszczone lub grozi niebezpieczeństwem. W innych przypadkach zaleca się wstrzymanie wycinki na jesień, po 15 października. Za naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej grozi kara grzywny, a nawet aresztu.

Jakie kary grożą za wycinanie drzew bez pozwolenia?

Polskie prawo, w tym przede wszystkim Ustawa o ochronie przyrody, reguluje zasady usuwania drzew i krzewów, aby zapobiegać niekontrolowanej dewastacji zieleni. Celem tych przepisów jest ochrona drzewostanu, który pełni kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla, produkcji tlenu, retencji wody oraz jako siedlisko dla wielu gatunków zwierząt. Wysokość kary zależy od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Stawka za 1 centymetr obwodu drzewa wynosi około 25 zł. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych gatunków drzew kary mogą być znacznie wyższe. Dla przykładu wycięcie brzozy z obwodem pnia ok. 80 centymetrów może kosztować nawet 4 tys. zł.

Jak usunąć pień drzewa z ziemi? W ten sposób zrobisz to bez kopania

Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że sama wycinka drzew to nie koniec. Następnym krokiem jest usunięcie pnia z ziemi. To często jest o wiele trudniejsze niż sam wycinka. Pnie w ziemi potrafią rozkładać się latami. Ponadto, gnijący pień może stać się siedliskiem szkodników i chorób, które mogą przenieść się na inne rośliny w ogrodzie. Istnieje wiele metod usuwania pni, od mechanicznych po chemiczne. Jednak coraz popularniejsze stają się metody naturalne, które są bezpieczniejsze dla środowiska i nie wymagają użycia agresywnych substancji. Jedną z takich metod jest wykorzystanie soli Epsom. Jeśli pień jest świeżo ścięty, należy nawiercić w nim jak najwięcej głębokich otworów, używając wiertarki z wiertłem do drewna. Im więcej otworów, tym lepiej sól wniknie w strukturę drewna. W przypadku starszych pni, które są już częściowo spróchniałe, można pominąć ten krok. Wypełnij wszystkie otwory solą Epsom. Można użyć soli w postaci kryształków lub roztworu. Jeśli używasz roztworu, rozpuść sól w ciepłej wodzie i wlej do otworów. Przykryj pień folią lub plandeką, aby chronić go przed deszczem i śniegiem. Zapewni to lepsze wchłanianie soli przez drewno. Pozostaw pień na kilka miesięcy, regularnie sprawdzając jego stan. W miarę upływu czasu drewno powinno stawać się coraz bardziej miękkie i kruche. Po kilku miesiącach, gdy pień będzie już wystarczająco spróchniały, można go usunąć. Mniejsze pnie można wykopać ręcznie, natomiast większe mogą wymagać użycia siekiery, piły lub łopaty. Resztki drewna można wykorzystać jako kompost lub ściółkę.