Jak przygotować ogród do życia po zimie? Nie zapomnij o tych czynnościach

Rozpocznij prace ogrodowe od uporządkowania przestrzeni, a następnie zajmij się roślinami.

Dmuchawy akumulatorowe i ergonomiczne nożyce to klucz do efektywnych i przyjemnych porządków.

Jakie narzędzia pomogą Ci precyzyjnie przyciąć żywopłoty, drzewa i zadbać o idealny trawnik?

Najczęstszym błędem jest chaotyczne rozpoczynanie prac w ogrodzie. Najpierw warto przywrócić porządek, następnie zająć się roślinami, a dopiero na końcu dopracować detale. Dzięki temu prace są znacznie szybsze i bardziej efektywne.

– podkreśla Piotr Zajkowski, Product Manager Würth Polska.

Porządki – czysty ogród to dobry początek sezonu

Pierwszym krokiem w przygotowaniu ogrodu jest usunięcie nagromadzonych przez zimę liści, igliwia, gałęzi czy piasku. Opadłe resztki roślinne potrafią zaburzyć estetykę przestrzeni, a przy większych ogrodach ich ręczne grabienie bywa czasochłonne. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się narzędzia umożliwiające szybkie zdmuchiwanie liści i uporządkowanie trawnika, tarasu czy ścieżek, takie jak dmuchawy akumulatorowe.

Dobrze zaprojektowane narzędzie powinno być lekkie, ergonomiczne i stabilne. Dzięki temu nawet kilkadziesiąt minut pracy nie powoduje zmęczenia, co jest szczególnie ważne przy porządkach w większym ogrodzie. W takich zadaniach dobrze sprawdzają się dmuchawy akumulatorowe z wymienną baterią, które zapewniają ergonomiczną i komfortową pracę, a możliwość szybkiej wymiany akumulatora pozwala uniknąć przestojów i zachować ciągłość pracy w ogrodzie.

– radzi Piotr Zajkowski, Product Manager Würth Polska.

Formowanie żywopłotów i krzewów – estetyka i zdrowie roślin

Po uporządkowaniu przestrzeni przychodzi czas na przycinanie krzewów i żywopłotów. Regularne cięcie wzmacnia rośliny, zagęszcza krzewy i pozwala zachować estetyczny kształt przez cały sezon. Podczas przycinania warto usuwać uszkodzone lub przemarznięte pędy, ciąć równomiernie i stosować ostre narzędzia. Nowoczesny sprzęt do ogrodu pozwala uzyskać idealnie proste linie żywopłotów, co od razu podnosi wartość wizualną ogrodu.

Precyzyjne przycinanie żywopłotów to trochę jak praca rzeźbiarza. Wymaga spokojnego tempa pracy i narzędzia, które pozwala prowadzić linię cięcia stabilnie i bez szarpania gałęzi. Równy żywopłot to jedna z rzeczy, które natychmiast podnoszą wizualną wartość ogrodu. Dobrze przycięta zieleń sprawia, że przestrzeń wygląda na bardziej uporządkowaną i zadbaną. Dlatego przy formowaniu żywopłotów kluczowa jest powtarzalność ruchu i stabilność narzędzia. Ergonomiczna konstrukcja nożyc do żywopłotu pozwala zachować precyzję nawet podczas dłuższej pracy, co przekłada się na równą, estetyczną linię roślin oraz większy komfort operatora. Dobre wyważenie i niska waga narzędzia zmniejszają zmęczenie, a możliwość pracy bez kabli pozwala płynnie przechodzić między fragmentami ogrodu

– wyjaśnia Piotr Zajkowski, Product Manager Würth Polska.

Przycinanie drzew i dopracowanie trawnika

Wiosenne prace w ogrodzie to także czas przycinania drzew, a podczas takich prac mobilność narzędzi ma kluczowe znaczenie – lekkie, dobrze wyważone urządzenia pozwalają pracować wygodnie nawet przy dużych drzewach. Takie narzędzia ogrodowe jak akumulatorowa pilarka łańcuchowa pozwalają swobodnie przemieszczać się między drzewami. To szczególnie ważne w dużych ogrodach, gdzie praca z przewodami zasilającymi byłaby bardzo niewygodna.

Po uporządkowaniu drzew i krzewów warto zwrócić uwagę także na kondycję trawnika i dopracowanie jego krawędzi. Kosiarka nie zawsze dociera do wszystkich miejsc, szczególnie przy rabatach, murkach czy wokół drzew. Dlatego warto precyzyjnie przyciąć trawę w trudno dostępnych przestrzeniach, wyrównać krawędzie i usunąć przerosty, co od razu poprawia odbiór całego ogrodu. Jak podkreśla ekspert Würth Polska, dobrym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest stosowanie wykaszarek, które pozwalają dotrzeć do miejsc niedostępnych dla klasycznej kosiarki i precyzyjnie ukształtować trawnik.

Praca w ogrodzie często wymaga korzystania z wielu różnych narzędzi – od nożyc do żywopłotu, przez pilarki i podkaszarki. W przypadku tradycyjnych urządzeń ich waga, konieczność podłączenia do prądu czy operowanie przewodami mogą być uciążliwe i wydłużać czas pracy. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania akumulatorowe, takie jak narzędzia z linii M-Cube. Wspólny system baterii, mobilność i brak kabli pozwalają swobodnie przemieszczać się po ogrodzie i płynnie przechodzić między kolejnymi zadaniami. Dodatkowo ergonomiczna konstrukcja narzędzi ogranicza zmęczenie, co przekłada się na dłuższą, bardziej komfortową pracę bez przestojów.

– podsumowuje Piotr Zajkowski, Product Manager Würth Polska.

