Specjalny komunikat kard. Grzegorza Rysia. "Stała się rzecz straszna!" Krakowski metropolita zapowiada specjalną mszę

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 21:00

Po dramacie, do którego doszło na krakowskim rynku w sobotę (7.11) głos zabrał metropolitka krakowski kardynał Grzegorz Ryś. - Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice - napisał duchowny w komunikacie. Zapowiedział też specjalną mszę świętą w kościele mariackim.

Kard. Grzegorz Ryś objął urząd metropolity krakowskiego
Autor: PAP/Łukasz Gągulski/ PAP

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie głos zabrał także kardynał Grzegorz Ryś. Krakowski metropolita wystosował komunikat do wiernych. Przede wszystkim wskazał na to, że wobec tragedii trzeba być razem i nie można przejść obojętnie. Na stronie archidiecezji krakowskiej czytamy:

- Pewnie wszyscy już wiemy, że wydarzyła się tragedia. Choć jeszcze nikt nie zna do końca jej rozmiarów. W chwili, gdy piszę do Was, policja mówi o pięciu osobach zabitych i kilkunastu rannych… Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w Nas na sposób przekraczający wszelkie granice. Piszę „Nas”, ponieważ tak naprawdę każdy z nas mógł być o tym czasie w Rynku – przechodzić tam, gdzie kule dosięgły przypadkowych, niczego niespodziewających się ludzi.Nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być obojętni w takim momencie. Chcemy, potrzebujemy i musimy być RAZEM – napisał kardynał Ryś.

Kardynał Grzegorz Ryś podkreślił, że ważna jest modlitwa za tych, którzy zginęli w ataku na Rynku Głównym, ale też za pozostawione w żałobie ich rodziny. Jak wiemy zginęło sześć osób, cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Wspomniał też o modlitwie za rannych, by wrócili do zdrowia. Kardynał dodał:

Nasza wiara sprawia, że nigdy – nawet w największych wyzwaniach – nie jesteśmy bezradni. Tam, gdzie po ludzku opadają nam ręce, osłabione i przerażone bezczelnością zła – tam nasza słabość przywołuje MOC Boga i na Nim opartą nadzieję, że ostatnie słowo nie należy i nie może należeć do nienawiści.

W związku z dramatycznymi wydarzeniami w Krakowie kardynał Grzegorz Ryś zaprosił na specjalną mszę świętą w niedzielę (8.11) w kościele mariackim: - W tym też duchu zapraszam Was, Siostry i Bracia, na specjalną Mszę św. – na Rynek, do Kościoła Mariackiego – jutro, w niedzielę, na godz. 16.00. Zapraszam Wszystkich, którzy chcą wyraźnie i wspólnie okazać swoją bliskość z Poszkodowanymi, ale także po chrześcijańsku wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy. Proszę, przyjdźcie na wspólną modlitwę.

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