Tak zaczął się zamach w Krakowie. Ta rodzina uniknęła śmierci! Porażające nagranie

ac
2026-11-07 21:02

Kraków stał się w sobotę, 7 listopada, miejscem niewyobrażalnej tragedii. Po godzinie 15 na Rynku Głównym rozległy się strzały. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób, a przerażeni ludzie próbowali ratować się ucieczką. W sieci pojawiło się nagranie z monitoringu, które pokazuje dramatyczne chwile związane z atakiem. Wśród osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie, była rodzina, której udało się uniknąć najgorszego. Na nagraniach z monitoringu widać jak przechodzą obok samochodu sprawcy strzelaniny. Kilka sekund później na ulicę pada pierwsza ofiara.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie w samym centrum Krakowa. Napastnik wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego od strony ulicy Sławkowskiej. Następnie zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przemieszczał się samochodem przez centrum miasta, ostrzeliwując kolejne osoby. Strzały padły również w kierunku tramwaju linii nr 1. Pocisk rozbił szybę w kabinie motorniczego.

Kadr z monitoringu pokazuje auto zamachowca w Krakowie. Na miniaturze widoczna ofiara. O szczegółach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 35

Zamach w Krakowie. Sześć osób nie żyje, 15 jest rannych

Bilans sobotniego ataku jest tragiczny. Według najnowszych informacji przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się również policjanci.

Sprawca został zatrzymany w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Podczas interwencji funkcjonariusze użyli broni. Ranny napastnik trafił do szpitala. Policja potwierdziła, że mężczyzna jest Polakiem. W jego samochodzie znaleziono dodatkową broń oraz amunicję.

Służby nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii, w tym motyw działania sprawcy.

Kraków. Tak wygląda teraz miejsce zamachu
Galeria zdjęć 19
Zamach w Krakowie. Wstrząsające nagrania, ofiary leżały na ulicy
Galeria zdjęć 37

Nagranie z monitoringu pokazuje dramatyczne chwile

Wstrząsające materiały z Krakowa obiegają internet. Wcześniej ogromne poruszenie wywołała fotografia ratownika medycznego biegnącego przez Rynek Główny, by nieść pomoc poszkodowanym. Teraz uwagę przyciąga nagranie z monitoringu, które pozwala zobaczyć dramatyczne chwile związane z atakiem.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI