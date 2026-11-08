Malarka jedną z ofiar strzelaniny. Dzień wcześniej miała wystawę w Krakowie

Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-11-08 17:35

Pochodząca z okolic Chodzieży Izabela W. odwiedziła Kraków, aby zaprezentować swoje malarstwo. Dzień po wernisażu straciła życie podczas strzelaniny na Rynku Głównym, kiedy 24-letni Michał O. zaczął strzelać do przechodniów.

Strażacy na krakowskim Rynku przy czerwonym parawanie. Obok na miniaturze ofiara strzelaniny. O tragedii pisze portal SE.
Autor: Archiwum prywatne; Wojciech Matusik / POLSKAPRESS/ East News

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał w niedzielę, 8 listopada, że funkcjonariusz policji zatrzymujący Michała O. na krakowskim Rynku Głównym znajduje się w ciężkim stanie, natomiast sam napastnik jest w stanie krytycznym. W wyniku ataku w Krakowie śmierć poniosło sześć osób, a jedną z ofiar okazała się mieszkanka Wielkopolski, Izabela W. spod Chodzieży. Kobieta zajmowała się malarstwem i zaledwie dobę przed tym dramatycznym wydarzeniem prezentowała w stolicy Małopolski swoją twórczość.

„Są tragedie, wobec których brakuje słów. Są wiadomości, w które trudno uwierzyć. I jest ból, na który nie ma odpowiednich słów pocieszenia… Tragedia, która wydarzyła się w Krakowie, poruszyła nas wszystkich. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Izabeli, która zginęła w tak dramatycznych okolicznościach” - napisał w mediach społecznościowych Jacek Gulcz, burmistrz Chodzieży, wspominając zmarłą, że kobieta miała swoje miejsca, znajomych, codzienne sprawy, plany i marzenia.

Ciała w domu zamachowca. To rodzice i siostra 24-latka
Galeria zdjęć 20

„Była obecna w życiu innych ludzi – i właśnie dlatego Jej odejście tak mocno dotyka również nas, mieszkańców Chodzieży” - wspomina zmarłą artystkę burmistrz Gulcz. Izabela W. spełniała się jako malarka i w piątek, 6 listopada, otworzyła wystawę swoich obrazów w jednej z galerii na terenie Krakowa.

Czytaj też: Ta decyzja uratowała życie postrzelonego policjanta! Wstrząsająca relacja chirurgów z Krakowa

Do dramatu doszło w sobotnie popołudnie, gdy zamaskowany 24-latek, Michał O., wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Bilans ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych, wśród których znaleźli się dwaj funkcjonariusze policji oraz sam sprawca, ujęty po wymianie strzałów z mundurowymi. Jeszcze tego samego dnia w lokalu w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki rodziców oraz siostry napastnika, a badająca obie sprawy prokuratura zaznacza, że za tymi zbrodniami może stać ten sam mężczyzna.

Kraków. Strzelanina
Galeria zdjęć 29
Kraków po zamach – tak strzelał Michał O
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW

ROLKI