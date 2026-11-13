To on doniósł na bohaterskiego policjanta z Krakowa. Robert jest poszukiwany

Robert Talarowski w zawiadomieniu domaga się sprawdzenia, czy policjant miał prawo oddać strzały do leżącego już na ziemi napastnika. Chce również zbadania okoliczności śmierci zamachowca w szpitalu. O swoim kroku poinformował w mediach społecznościowych.

Szybko okazało się, że autor donosu sam ma poważne problemy z prawem. Jego dane osobowe są zbieżne z danymi mężczyzny poszukiwanego przez polską policję. A lista zarzutów... jest długa i obejmuje między innymi oszustwa, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz groźby karalne.

Moim zdaniem takie jątrzenie powinno być karane. Być może ten człowiek, który złożył zawiadomienie, jest zaburzony, aspołeczny, być może także kieruje nim nienawiść do policji lub chęć prowokacji − komentuje w rozmowie z Onetem Dariusz Tomysek, emerytowany policjant i instruktor strzelectwa.

Prokuratura musi działać

Zgodnie z prawem, prokuratura musi nadać bieg każdemu zawiadomieniu. Pismo trafiło już do wydziału prowadzącego główne śledztwo w sprawie zamachu. Nie oznacza to jednak wszczęcia postępowania przeciwko policjantowi.

Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy − potwierdza Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik wydziału. Jednocześnie podkreśla kluczowy fakt: − Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji.

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Oznacza to, że prokuratura może odmówić wszczęcia śledztwa, jeśli uzna doniesienie za bezzasadne.

Heroiczna interwencja, która uratowała życie

Przypomnijmy, że dramat rozegrał się w sobotę 7 listopada. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zanim został powstrzymany, zabił sześć osób i ranił szesnaście kolejnych.

Interwencję podjęli starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Obaj zostali ciężko ranni w wymianie ognia, ale mimo odniesionych obrażeń, Kulik zdołał oddać strzały, które ostatecznie obezwładniły napastnika. Zamachowiec zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

Źródło: Onet, Super Express

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