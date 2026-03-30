Źle policzyli głosy w wyborach prezydenckich. Prokuratura podjęła ostateczną decyzję

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku.

w 2025 roku. Dziewięciu osobom pracującym w komisji w Kobyłce postawiono zarzuty za przypadkowe doliczenie ponad stu głosów niewłaściwemu kandydatowi .

. Podejrzani wzięli pełną odpowiedzialność za pomyłkę i poprosili o zastosowanie warunkowego umorzenia prowadzonej sprawy.

Błąd komisji w Kobyłce na korzyść Karola Nawrockiego

Pod koniec marca 2026 roku prokuratorzy skierowali do Sądu Rejonowego w Wołominie oficjalny wniosek o warunkowe umorzenie śledztwa wobec wszystkich podejrzanych członków komisji.

Zgromadzone w trakcie trwania dochodzenia dowody pokazują, że oskarżeni nie działali z premedytacją. Według prokuratury, ich pomyłka była efektem niedopatrzenia i wdrożenia techniki liczenia sprzecznej z wytycznymi z Kodeksu wyborczego. Przełożyło się to ostatecznie na spory błąd, gdyż aż 110 ważnych kart z nazwiskiem Rafała Trzaskowskiego omyłkowo dopisano do puli Karola Nawrockiego.

Prowadzący sprawę śledczy ocenili zachowanie przedstawicieli obwodowej komisji jako nieumyślne niedopełnienie ciążących na nich obowiązków.

Członkowie komisji wyborczej przyznali się do błędu

Wszyscy wezwani podejrzani wprost potwierdzili swój udział w zdarzeniu i zaakceptowali stawiane zarzuty. To z tego powodu na biurko sędziego trafiły sformalizowane prośby o zastosowanie warunkowego umorzenia.

"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa"

- przekazała w rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.

