Kobyłka. Wjechał samochodem w witrynę sklepową. Totalna demolka, ranna pracowniczka

Do zdarzenia doszło przed południem. Mężczyzna wsiadł do zaparkowanego przed sklepem auta. Nagle doszło do dramatu. Pojazd ruszył do przodu taranując wszystko na swojej drodze. - Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy kobietę siedzącą pomiędzy rozbitymi regałami. Odniosła obrażenia głowy. Została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego i trafiła do szpitala – powiedział mł. kpt. Jan Sobków. Na miejscu był reporter „Super Expressu”. Na zdjęciach widać zdemolowaną witrynę i rozbite półki z towarem.

Jak wynika z ustaleń policji, doszło do fatalnej pomyłki. - Około godziny 11 kierujący autem 65-latek pomylił pedał gazu z hamulcem. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych – powiedziała Monika Kaczyńska z policji w Wołominie.

Do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej na Mazowszu. W grudniu 2020 r.18-latka wjechała osobowym volvo do apteki. Dwa lata wcześniej 74-latka roztrzaskała ścianę budynku rozpędzoną toyotą.