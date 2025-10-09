Członkowie komisji wyborczej z zarzutami. Specjalnie pomieszali głosy? Prokuratura nie ma wątpliwości

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-09 13:43

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące nadużyć przy obliczaniu głosów w wyborach prezydenckich które odbyły się 1 czerwca 2025 roku. Pod lupą śledczych znalazła się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Otwocku. Dziewięciu członkom komisji zostały przedstawione zarzuty.

Komisja wyborcza. Wybory Prezydenckie 2025

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Komisja wyborcza. Wybory Prezydenckie 2025
Super Express Google News

Dziewięć osób z zarzutami po wyborach prezydenckich. Co im grozi?

Jak informuje prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, zebrany materiał dowodowy jest na tyle mocny, że pozwolił na postawienie zarzutów aż dziewięciu osobom - członkom Obwodowej Komisji Wyborczej w Otwocku. Zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Odwrotne przypisanie głosów

Prokurator zarzuca im niedopełnienie obowiązków. Wśród nieprawidłowości wymieniono:

  • błędne uznanie za ważną karty do głosowania, która nie posiadała wymaganej pieczęci Komisji. Jest to istotny wymóg formalny, którego naruszenie może podważyć ważność głosu.
  • błędne ustalenie liczby głosów oddanych na kandydata Karola Tadeusza Nawrockiego. Precyzyjne liczenie głosów jest fundamentalne dla prawidłowego przebiegu wyborów.
  • odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Ta nieprawidłowość jest kluczowa dla śledztwa, ponieważ bezpośrednio wpływa na wynik wyborów.
„Wielki Marsz Patriotów” Rafała Trzaskowskiego

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja w Warszawie już od listopada. Kiedy obejmie całe miasto? Rafał…

Zrobili to specjalnie? Prokuratura nie ma wątpliwości

Powyższe błędy miały być konsekwencją zaniechania weryfikacji danych wprowadzonych do sieci elektronicznego przesyłania danych oraz braku należytej kontroli poprawności protokołu głosowania. Prokuratura podkreśla, że działanie członków Komisji miało charakter nieumyślny. Oznacza to, że nie ma dowodów na celowe działanie mające na celu fałszowanie wyników, lecz raczej na zaniedbania i błędy proceduralne. 

Dalsze etapy postępowania

Wszyscy podejrzani złożyli już wyjaśnienia w sprawie. Obecnie prokuratura koncentruje się na dalszych czynnościach śledczych, mających na celu weryfikację wyjaśnień podejrzanych i zakończenie postępowania. Członkom komisji grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

Polecany artykuł:

„Łowca głów” Rafała Trzaskowskiego w rękach policji. Pociął 30 transparentów wy…
Łowca głów Rafała Trzaskowskiego w rękach policji. Pociął 50 transparentów wyborczych!
5 zdjęć
Sonda
Czy uważasz, że wybory prezydenckie z 1 czerwca 2025 r. powinny zostać ponownie zweryfikowane?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
WYBORY PREZYDENCKIE 2025
RAFAŁ TRZASKOWSKI
KOMISJA WYBORCZA