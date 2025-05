„Łowca głów” Rafała Trzaskowskiego w rękach policji. Pociął kilkadziesiąt banerow!

Skandal w podstawówce! Ksiądz zrobił to dziecku. "Zaniedbania ze strony szkoły"

„Łowca głów” Rafała Trzaskowskiego w rękach policji. Pociął 30 transparentów wyborczych!

Incydent nagłośnił w środę (28 maja) wołomiński radny z KO, Piotr Wyszyński. – Na dzisiejszej krótkiej konferencji prasowej pokazaliśmy kilka banerów z ok. 300, które zostały pocięte pomalowane lub ukradzione na terenie Wołomina. Widok jest porażający. Przestępca ( złapany przez Policję) po za wycinaniem wizerunku kandydata (twarzy) o zgrozo zostawiał na banerze symbol Powstania Warszawskiego - "Polski Walczącej"....bez komentarza (pisownia oryginalna - red.) – napisał samorządowiec w poście zamieszczonym na Facebooku. Dołączył do wpisu zdjęcia zniszczonych plakatów.

Tego samego dnia w sprawie wypowiedziała się policja. Okazuje się, że zniszczonych plakatów nie było 300, tylko 30. – Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali wczoraj 44-latka, który jak wynika z policyjnych ustaleń, zniszczył 30 plakatów wyborczych jednego z kandydatów na prezydenta. Mężczyzna usłyszał już zarzuty – czytamy w komunikacie. Mundurowi dodają, że sprawca działał od kwietnia do 25 maja. W czasie przeszukania w jego mieszkaniu znaleźli wycięte wizerunki Trzaskowskiego. – Za to przestępstwo może mu grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności – informuje policja.