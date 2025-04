Wołomin: 30-latek z gigantycznym arsenałem narkotyków i bronią za kratami. Wpadł w kradzionym samochodzie

To wyjątkowa lokalizacja

Wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 30-latka, który kierował skradzionym autem. Nikt nie spodziewał się, co kryje się w mieszkaniu i drugim samochodzie użytkowanym przez mężczyznę.

Policjanci przeczesali mieszkanie i drugi samochód 30-latka. To, co znaleźli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Ponad 92 kilogramy narkotyków! Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się:

Amfetamina

Haszysz

Marihuana

Tabletki MDMA

Mężczyzna znajdował się także w posiadaniu broni palnej.

Areszt dla dilera – decyzja sądu. Grożą mu lata za kratami!

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wołominie skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował go na 3 miesiące.

30-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, posiadanie broni palnej oraz paserstwo pojazdu mechanicznego znacznej wartości. Grożą mu surowe kary. Sprawa jest w toku, a śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wołominie.