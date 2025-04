Boss gangu złodziei japońskich aut wpadł w "dziupli". Grupa działała na terenie Warszawy

To jedyny taki park w Warszawie. Przechodzi prawdziwą rewolucję

Boss złodziei samochodów wpadł z Lexusem prosto w ręce policji

Stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zatrzymali 47-latka, który podejrzany jest o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Grupa ta specjalizowała się w kradzieżach pojazdów japońskich i koreańskich marek. Akcja, którą zaplanowano w najdrobniejszych szczegółach, doprowadziła również do zatrzymania trzech innych mężczyzn.

47-letni szef grupy wpadł na gorącym uczynku, gdy wjechał skradzionym Lexusem do "dziupli".Pozostałym podejrzanym, w wieku od 25 do 51 lat, przedstawiono łącznie 16 zarzutów.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kulisy wielkiej obławy w Al. Jerozolimskich. Dramatyczny pościg za złodziejami samochodów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Akcja pod osłoną nocy

Udało się wytypować miejsce, gdzie mogli pojawić się złodzieje samochodów ze swoim łupem. W jednej z miejscowości powiatu wołomińskiego funkcjonariusze czekali na przestępców. Około północy zauważyli luksusową brykę wjeżdżającą na posesję. Za kierownicą siedział znany im przestępca.

„Gdy obserwowany mężczyzna zaparkował auto w garażu, do akcji wkroczyli policjanci. 47-latek rzucił się do ucieczki, ale już po chwili został obezwładniony i zatrzymany. Był to sam „boss” grupy" - przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Lexus był w środku częściowo zdekompletowany. Wewnątrz auta znajdowała się drewniana walizka z zagłuszarką sygnału GPS. Złodzieje w ten sposób lokalizują i neutralizują urządzenia wysyłające sygnał satelitarny. Policjanci skontaktowali się z właścicielem Lexusa. Jeszcze nie wiedział, że auto zostało skradzione!

16 zarzutów dla bandy złodziei. Grozi im długoletnie więzienie

W trakcie akcji kryminalni zatrzymali na posesji jeszcze dwóch mężczyzn w wieku 25 i 27 lat. Następnie przeszukano kolejne dwie posesje na terenie powiatu wołomińskiego, gdzie ukrywane były części ze skradzionych pojazdów. Zatrzymany został również 51-latek, właściciel jednej z posesji.

„Obszerny materiał dowodowy, który od dłuższego czasu gromadzili stołeczni policjanci, został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze łącznie 16 zarzutów. Najpoważniejsze zostały przedstawione liderowi grupy. 47-latek jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupy, założenie i kierowanie nią. Podejrzany jest również o osiem kradzieży z włamaniem pojazdów, które warte były łącznie ponad milion złotych. Pozostali zatrzymani również usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa kradzionych samochodów i pochodzących z nich części" - sprecyzował policjant.

Na celowniku rozbitej grupy były najczęściej auta japońskie i koreańskie. Grupa działała głównie na terenie Warszawy i powiatu otwockiego.