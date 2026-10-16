Wielki sukces Karoliny Gruszki. Jej kariera została właśnie uhonorowana prestiżową nagrodą

Redakcja se.pl
rr
2026-10-16 11:21

To ukoronowanie imponującej kariery! Karolina Gruszka została laureatką prestiżowej Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri, którą odbierze podczas gali otwarcia festiwalu ToruńCAMERIMAGE. Aktorka, którą widzowie mogli poznać jeszcze jako dziecko w kultowej "Bożej podszewce", ma dziś na koncie ponad sześćdziesiąt ról filmowych i telewizyjnych oraz pięć nominacji do Orłów.

Aktorka Karolina Gruszka na ściance promującej film o Marii Skłodowskiej-Curie. O jej sukcesach przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Karolina Gruszka z prestiżową nagrodą

To ważne wyróżnienie dla jednej z najbardziej cenionych polskich aktorek. Karolina Gruszka została tegoroczną laureatką Nagrody Filmowej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Artystka, która od lat jest częstą gościnią festiwalu, odbierze statuetkę podczas uroczystej Gali Otwarcia 34. edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE.

Wyróżnienie to ukoronowanie imponującej kariery, w której aktorka z powodzeniem łączy pracę na deskach teatru, w filmie i telewizji. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Toruniu, gdzie festiwal potrwa od 7 do 14 listopada.

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Od debiutu w dzieciństwie do ról pierwszoplanowych

Karolina Gruszka pierwsze doświadczenia przed kamerą zdobywała jeszcze jako dziecko. Zadebiutowała w głośnym serialu "Boża podszewka" z 1997 roku. Później ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie i związała się ze sceną Teatru Narodowego, gdzie występowała w latach 2003–2009.

Jej artystyczny dorobek jest imponujący i obejmuje ponad sześćdziesiąt produkcji filmowych i telewizyjnych. Widzowie mogli ją podziwiać w tak różnych rolach, jak tytułowa kreacja w filmie "Maria Skłodowska-Curie", a także w obrazach "Kochankowie z Marony", "Szczęście świata" czy najnowszej "Lalce". Młodsza publiczność zna ją z kolei z produkcji "Za duży na bajki" oraz "Kajtek Czarodziej".

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Sukcesy na scenie i ekranie

Ważnym etapem w karierze aktorki była współpraca z reżyserem Iwanem Wyrypajewem, z którym zrealizowała jedenaście spektakli, grając w nich pierwszoplanowe role. Jej kreacje teatralne przyniosły jej liczne nagrody, w tym Gwarancję Kultury TVP Kultura, Wdechy "Gazety Wyborczej" oraz Nagrodę dla Najlepszej Aktorki na festiwalu "Boska Komedia" w Krakowie.

Karolina Gruszka ma na koncie również najważniejsze wyróżnienia filmowe. W 2005 roku na 30. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odebrała nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie "Kochankowie z Marony". Była także aż pięciokrotnie nominowana do Polskich Nagród Filmowych Orłów za role w produkcjach "Kochankowie z Marony", "Pani z przedszkola", "Maria Skłodowska-Curie", "Ach śpij kochanie" oraz "Chopin, Chopin!".

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