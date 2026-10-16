Śmietanka polskiego show-biznesu na jednej imprezie! Ścibakówna, Wolszczak i Terentiew

Jedna premiera, tyle gwiazd! Znane nazwiska na czerwonym dywanie

Premiery teatralne to nie tylko okazja, by zobaczyć nowe przedstawienie, ale również wydarzenia, na których można spotkać wiele znanych twarzy. Tak było podczas premiery "Historii Miłosnych". Na miejscu zjawiła się liczna reprezentacja polskiego świata kultury, telewizji i rozrywki. Gwiazdy chętnie pozowały do zdjęć, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno doświadczeni aktorzy, od lat obecni na scenie i ekranie, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia.

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Czerwony dywan pełen gwiazd! Żmuda Trzebiatowska, Sieklucka i Kajra przyciągały spojrzenia

Wśród najbardziej rozpoznawalnych nazwisk na premierze znalazła się Grażyna Wolszczak, aktorka od lat ciesząca się sympatią widzów. Na wydarzeniu pojawiła się również Aleksandra Domańska, a także Anna Maria Sieklucka, której popularność przyniosła między innymi rola w filmowej serii "365 dni". Nie zabrakło też Katarzyny Jungowskiej, Lesława Żurka i Edyty Olszówki.

Uwagę przyciągnęli również Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula. Para należy do grona aktorów, których zawodowe dokonania regularnie budzą zainteresowanie publiczności. Na premierze pojawiła się ponadto Zuzanna Grabowska, a także Wiktoria Gorodecka i Agata Turkot.

Na teatralnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również gwiazd znanych z telewizji i show-biznesu. Wśród gości znaleźli się Sławomir Zapała i Magdalena "Kajra" Kajrowicz, którzy od lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów polskiej sceny muzycznej. Na miejscu pojawili się także Zygmunt Chajzer, Michał Piróg i Beata Tadla.

Listę znanych gości uzupełnili przedstawiciele świata telewizji i kultury. Na premierze można było spotkać Ninę Terentiew, Beatę Ścibakównę, Katarzynę Grocholę oraz Małgorzatę Foremniak. Wśród zaproszonych znaleźli się również Olga Frycz, Albert Kosiński i Michał Cebula.

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