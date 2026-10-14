Danuta Martyniuk zdradziła swój sposób na unikanie konfliktów. Tak chce przetrwać w "Królowej przetrwania"

Danuta Martyniuk wyrusza na podbój telewizyjnych programów!

Zenon Martyniuk z dumą nosi tytuł króla disco polo. Królową jego serca od ponad 35. lat jest jego ukochana żona, Danuta. Poznali się w czerwcu 1987 r. na majówce w Grabowcu. Szybko znaleźli wspólny język, a z czasem połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dzisiaj. Kilka lat temu była pielęgniarka przeszła ogromną metamorfozę i od tamtej pory to ona bryluje w mediach.

Gdy Zenek występuje na scenie, Danuta Martyniuk coraz chętniej bierze udział popularnych programach telewizyjnych. I to nie byle jakich. 59-latka nie obawia się bowiem ani ryzyka, ani trudnych warunków. Pod koniec października będzie można zobaczyć ją drugim sezonie programu "Eksperyment: Odsiadka".

Pierwszy był niespodziewanym hitem Canal+ i na fali sukcesu stacja przygotowała edycję z kobiecym składem. W celi dały się zamknąć również m.in. Urszula Dudziak, Roksana Węgiel i Julia von Stein.

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Danuta Martyniuk nie obawia się konfliktów na planie "Królowej przetrwania"

Danuta wróciła już z dobrowolnej odsiadki, ale nie dla niej relaks w domu. Ukochana Zenona Martyniuka została zaproszona do czwartej edycji "Królowej przetrwania". Po intensywnych negocjacjach zgodziła się na udział w kontrowersyjnym show. Wiadomo już, że do dżungli uda się również świeżo rozwiedziona Marcela Leszczak.

Szykująca się do wyjazdu Danuta w rozmowie z TVN 7 wyznała, czego się najbardziej obawia.

Przed wylotem oczywiście ja zawsze się obawiam wagi swoich bagaży, bo zawsze mam z tym problem. Zawsze są przeważone, muszę przekładać - wyznała przed kamerą.

W walizce obowiązkowo muszą znaleźć kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Najbardziej brakować jej będzie książek. Danuta Martyniuk stwierdziła również, że jej autem jest odwaga. Ma też zamiar uspakajać inne uczestniczki show.

Niczego się nie boję, także nic mi nie jest straszne. Ja będę po prostu przekonywała, że to nie jest nic strasznego, żeby się niczego nie bały - dodała Martyniuk.

Program "Królowa przetrwania" cieszy się sporą popularnością, ale głośno jest o nim głównie za sprawą kłótni i konfliktów, które wybuchają na planie. Trzeci sezon przyniósł wiele pamiętnych dram, a po jednym z odcinków widzowie licznie wysyłali skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Danuta Martyniuk konfliktów również się nie obawia. Ma prosty sposób na unikanie dram: "Nie plotkować". Myślicie, że dotrzyma słowa?

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