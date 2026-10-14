Tylko u nas! Marcela Leszczak dopiero się rozwiodła, a teraz ucieka do dżungli. Wystąpi w "Królowej przetrwania"

Marcela Leszczak już po rozwodzie z Miśkiem Koterskim

Dużo dzieje się w życiu Marceli Leszczak. Influencerka dopiero co zakończyła ważny etap w życiu. 13 października odbył się jej rozwód z Miśkiem Koterskim. Długo czekała na rozwiązanie tej sprawy, ponieważ pozew złożyła rok temu. Na szczęście udało im się rozstać w pokoju i w przyjaźni.

To nie jest miły dzień, trudny dla nas, bo to nigdy nie jest coś przyjemnego, coś się kończy, coś się zaczyna - mówił Misiek Koterski dla "Super Expressu".

I jak powiedział były mąż Marceli, czas zacząć coś nowego. Leszczak już wkrótce opuści Polskę, aby wziąć udział w popularnym programie telewizyjnym. Przed nią kilka tygodni w ekstremalnych warunkach, a wszystko to zobaczą widzowie.

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Misiek Koterski i Marcela Leszczak już po rozwodzie. Pierwsze słowa po wyroku

Marcela Leszczak weźmie udział w "Królowej przetrwania"

Marcela Leszczak będzie mogła zapomnieć o byłym mężu w dalekiej dżungli. Według naszych nieoficjalnych informacji, influencerka pojawi się w 4. edycji programu "Królowa przetrwania". Nie będzie to jej pierwsza styczność z reality show. Przypominamy, że kariera medialna Marceli zaczęła się w "Top Model". Zajęła 3. miejsce. Zobaczymy, jak pójdzie jej bardziej ekstremalnym formacie. Kto wie, może znajdzie tam nową miłość?

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Kiedy nowa edycja "Królowej przetrwania"?

4. edycja programu "Królowa przetrwania" pojawi się na antenie TVN7 już niedługo. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale pierwszy odcinek ma zostać wyemitowany na początku 2027 roku. Oprócz Danuty Martyniuk udział wezmą m.in. Ksenia Ngo, Mariola Bojarska-Ferenc i - jak informował jako pierwszy "Super Express" - Danuta Martyniuk.