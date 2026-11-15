Zabytkowa piekarnia na Grochowie przejdzie metamorfozę. Deweloper chciał tu postawić sześć pięter

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-15 13:26

Zabytkowy budynek przy ul. Grochowskiej 224 ma wreszcie szansę na nowe życie. Miasto szuka architektów, którzy przygotują projekt jego przebudowy. W miejscu dawnej piekarni ma powstać centrum kultury, biblioteka i przestrzeń spotkań dla mieszkańców. Konkurs ogłoszono 13 listopada 2026 roku. Na autora najlepszej koncepcji czeka 50 tys. zł.

  • Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać do 4 grudnia, do godz. 15.
  • Projekt zakłada remont zabytku, jego rozbudowę i nadbudowę.
  • W budynku mają znaleźć się funkcje kulturalne, edukacyjne, społeczne, biblioteczne i gastronomiczne.
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Deweloper miał pomysł na zabytkową piekarnię

Piekarnia Teodora Reicherta to ważny element historii Grochowa. Przed wojną była znana z wypieków, a jej budynek do dziś przypomina o dawnym charakterze tej części Warszawy. Przez lata obiekt pozostawał jednak zamknięty i popadał w ruinę.

W pewnym momencie pojawiła się szansa, że nieruchomość trafi w ręce dewelopera. Firma Bouygues Immobilier Polska planowała nadbudowę do sześciu pięter, przypominał portal Architektura-Murator. Z dawnej piekarni miały zostać tylko dwie ściany zewnętrzne i brama prowadząca na podwórze. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem osób zabiegających o zachowanie zabytku.

Jesienią 2023 roku dzielnica skorzystała z prawa pierwokupu i przejęła nieruchomość. Sam zakup nie oznaczał jednak szybkiego rozpoczęcia remontu. Potrzebne były ekspertyzy techniczne i uzgodnienia konserwatorskie.

Zabytkowa piekarnia Rajcherta w Warszawie przed remontem
Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Miasto ogłosiło konkurs. Co powstanie przy Grochowskiej?

13 listopada 2026 roku Warszawa ogłosiła konkurs architektoniczny na koncepcję przebudowy piekarni. Organizuje go Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze-Południe.

Zwycięski projekt ma połączyć historyczny charakter budynku z nowymi funkcjami. Władze miasta chcą stworzyć miejsce, które będzie żyło nie tylko podczas specjalnych wydarzeń. Mieszkańcy mają móc wpadać tam na co dzień, spotykać się i korzystać z oferty kulturalnej oraz edukacyjnej.

W planach są również działalność społeczna, biblioteka i gastronomia. Jak przekazała wiceburmistrzyni Pragi-Południe Katarzyna Niwińska, na podstawie wybranej koncepcji zostaną przygotowane projekty wielobranżowe przebudowy.

Nie wystarczy ciekawy wygląd. Liczą się też koszty

Architekci będą musieli zadbać nie tylko o wygląd przyszłego obiektu. Sąd konkursowy oceni przede wszystkim, czy przedstawione rozwiązania są możliwe do wykonania i zgodne z wymaganiami ochrony zabytków. Ważne będzie także dobre wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pod uwagę zostaną wzięte również koszty budowy i późniejszego utrzymania obiektu, a także rozwiązania ekologiczne, m.in. ograniczające zużycie energii i wody.

Na nagrody przeznaczono łącznie 140 tys. zł brutto. Autor najlepszej pracy otrzyma 50 tys. zł, za drugie miejsce przewidziano 40 tys. zł, a za trzecie 30 tys. zł. Dodatkowe 20 tys. zł zostanie przeznaczone na wyróżnienia. Władze dzielnicy zapowiadały, że cała inwestycja ma zakończyć się do końca 2030 roku.

Źródło: Architektura-Murator, UM Warszawa

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