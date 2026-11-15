Zapory w centrum Warszawy po zamachu w Krakowie. Ważna zmiana od poniedziałku

Betonowe zapory zostaną usunięte w nocy z 15 na 16 listopada.

Normalny ruch samochodów i autobusów wróci na odcinku między Miodową a Świętokrzyską.

Bariery będą ponownie ustawiane w weekendy oraz podczas większych wydarzeń.

Wielka rozbiórka w centrum Warszawy

Koniec betonowych blokad w centrum stolicy

Betonowe zabezpieczenia pojawiły się w Warszawie 7 listopada. Ich ustawienie zaleciła policja po krwawym zamachu w Krakowie. Blokady stanęły przy wjazdach na ulice dochodzące do Krakowskiego Przedmieścia, między innymi przy Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej i Miodowej.

Teraz ratusz zdecydował o ich usunięciu. Jak poinformowała rzeczniczka stołecznego urzędu Monika Beuth, prace zostaną przeprowadzone w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Autobusy wrócą na swoje trasy

Od poniedziałku przywrócony zostanie również zwykły ruch samochodowy i autobusowy na drogach łączących się z Krakowskim Przedmieściem, na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej.

Na dotychczasowe trasy wrócą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44.

Nie oznacza to jednak, że betonowe bariery znikną z centrum na stałe. Ratusz zapowiada, że będą ponownie ustawiane w weekendy, a także podczas imprez i wydarzeń organizowanych w tej części miasta. Decyzje w tej sprawie będą uzgadniane ze stołeczną policją.

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Zabezpieczenia ustawiono po krwawym zamachu w Krakowie

Zmiany w Warszawie były reakcją na wydarzenia z 7 listopada. Tego dnia 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek. Tego samego dnia policjanci znaleźli w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli rany postrzałowe.

Po ataku dziewięć rannych osób nadal przebywa w szpitalach. Według informacji przekazanych w sobotę, ich stan był stabilny.