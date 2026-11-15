"Slava UPA" na warszawskich pomnikach. Trzaskowski reaguje, służby usunęły napisy

Napisy „Slava UPA” pojawiły się na Pomniku Bohaterów Getta oraz pomniku Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego.

Rafał Trzaskowski przekazał, że pomniki zostały już wyczyszczone, a policja szuka sprawców i zleceniodawców.

Podobne hasła pojawiły się wcześniej na 11 pomnikach w czterech polskich miastach.

Warszawski Bieg Niepodległości

Wandale zniszczyli dwa warszawskie pomniki

Czerwone napisy „Slava UPA” pojawiły się na dwóch warszawskich monumentach. Jeden z nich to Pomnik Bohaterów Getta, znajdujący się przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Drugi upamiętnia żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego i stoi na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu.

Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W niedzielę poinformował, że w nocy miejskie służby usunęły napisy z pomników.

„Nie ma zgody na wandalizm w Warszawie” – napisał w mediach społecznościowych. Zwrócił też uwagę, że podobne incydenty miały miejsce w innych polskich miastach. Jego zdaniem trzeba brać pod uwagę, że mogła to być zaplanowana prowokacja. Policja ustala nie tylko osoby, które namalowały napisy, ale również tych, którzy mogli zlecić dewastację.

Nie ma zgody na wandalizm w Warszawie. Minionej nocy służby miejskie wyczyściły pomniki oszpecone przez wandali - między innymi Pomnik Bohaterów Getta. Sprawców szuka policja. Patrząc na skalę podobnych incydentów w innych miastach, musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z zaplanowaną prowokacją. Nie dajmy się podzielić – służby pracują nad ustaleniem zarówno wykonawców, jak i zleceniodawców tych działań.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 15, 2026

Policja szuka sprawców i zleceniodawców

W sobotę na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i prowadzili pierwsze czynności.

– Jeżeli będą ustaleni sprawcy i zatrzymani, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania – przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Dewastację potępił Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W opublikowanym oświadczeniu nazwał ją atakiem na pamięć ofiar Zagłady i bohaterów żydowskiego oporu. Instytut zwrócił również uwagę, że podobne akty wandalizmu odnotowano na 11 pomnikach w czterech polskich miastach.

Ambasada Ukrainy mówi o wojnie hybrydowej

Do sprawy odniosła się także Ambasada Ukrainy w Polsce. W swoim oświadczeniu określiła dewastację jako bezprawny akt wpisujący się w działania wojny hybrydowej, którą – zdaniem dyplomatów – Rosja próbuje prowadzić w Europie, w tym w Polsce.

Ambasada zaapelowała również do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, by nie przyjmowali propozycji łatwego zarobku za malowanie prowokacyjnych haseł, niszczenie pomników czy wykonywanie innych nielegalnych zleceń. Podkreśliła, że obietnica zapłaty nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

„Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność” – zaapelowała ambasada.

Wcześniej zniszczono pomniki w Trójmieście

Podobne napisy pojawiły się wcześniej na siedmiu pomnikach w Trójmieście. W środę policja zatrzymała w Gdańsku 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o niszczenie miejsc pamięci i propagowanie ustroju totalitarnego.

Serwis Trójmiasto.pl informował, że na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram oferowano 500 dolarów za namalowanie prowokacyjnych haseł i umieszczenie kodów QR na pomnikach. Dziennikarz białoruskiego, niezależnego serwisu MOST, w ramach prowokacji reporterskiej skontaktował się z osobą poszukującą wykonawców. Z jego ustaleń wynikało, że zleceniodawca planował podobne działania także w kolejnych polskich miastach.