Trwają poszukiwania pana Franciszka z Pomorza! Mężczyzna wyszedł ze szpitala i nie wrócił do domu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-27 7:36

Policjanci z Wejherowa prowadzą poszukiwania 57-letniego Franciszka Plichty. Mężczyzna po raz ostatni był widziany 21 sierpnia, kiedy został wypisany ze szpitala w Wejherowie. Od momentu opuszczenia placówki medycznej nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się ze swoimi bliskimi. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa zaginiony.

Mężczyzna w czapce z daszkiem na wstawce obok munduru i taśmy policji. O zaginionym Franciszku przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/KPP Wejherowo

Zaginął 57-letni Franciszek Plichta. Ostatni raz widziano go po wyjściu ze szpitala

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie w komunikacie, 57-letni Franciszek Plichta zaginął w dniu 21 sierpnia. Tego dnia został wypisany ze szpitala w Wejherowie i właśnie wtedy widziano go po raz ostatni. Od tamtej pory nie wrócił do domu i nie skontaktował się z rodziną ani innymi bliskimi osobami.

Pan Franciszek ma około 172 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. 57-latek jest łysy, ma krótki, siwy zarost oraz braki w uzębieniu. Nie wiadomo, w co był ubrany w chwili zaginięcia.

Mężczyzna ostatni raz był widziany 21 sierpnia, gdy opuszczał szpital w Wejherowie. Od tego momentu nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie pojawił się w miejscu zamieszkania.

Policjanci apelują o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 57-latka

Funkcjonariusze zwracają się do wszystkich osób, które widziały Franciszka Plichtę po 21 sierpnia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego aktualnego miejsca pobytu.

- Każda informacja może mieć znaczenie. Prosimy również o udostępnianie komunikatu – czytamy.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionego proszony jest o kontakt z policją. Funkcjonariusze podkreślają, że informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio policjantom pod numerem 47 742 97 22.

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