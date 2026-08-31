Nie żyje 43-letni rowerzysta. Tragiczny wypadek na DK 25

jch
2026-08-31 9:28

Tragiczny poranek w powiecie ostrowskim. Wypadek na drodze krajowej numer 25 w miejscowości Pawłów kosztował życie 43-letniego rowerzysty.

Nie żyje 43-letni rowerzysta. Tragiczny wypadek na DK 25
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do śmiertelnego potrącenia 43-latka poruszającego się na rowerze doszło w Pawłowie (powiat ostrowski) na drodze krajowej numer 25. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Opel.

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Szczegóły zdarzenia przekazała Patrycja Nyczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziś około 4 nad ranem na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety, w wyniku zdarzenia, 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniem na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy. 

Służby ratunkowe cały czas prowadzą czynności na miejscu wypadku, przez co kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku trasy.

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