Nie żyje 43-letni rowerzysta. Tragiczny wypadek na DK 25

Do śmiertelnego potrącenia 43-latka poruszającego się na rowerze doszło w Pawłowie (powiat ostrowski) na drodze krajowej numer 25. W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy marki Opel.
Szczegóły zdarzenia przekazała Patrycja Nyczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Dziś około 4 nad ranem na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety, w wyniku zdarzenia, 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniem na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
Służby ratunkowe cały czas prowadzą czynności na miejscu wypadku, przez co kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku trasy.