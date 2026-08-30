Wierzby nad samą wodą, przezroczyste jeziora i SUP-y: Szybki wypad do 30 minut od centrum

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Bydgoszczy. Jeśli zależy Wam na jak najszybszym zanurzeniu się w chłodnej wodzie, te lokalizacje będą strzałem w dziesiątkę.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WOPR w Borównie (Jezioro Borówno) – odległość: około 15 km , czas dojazdu: około 20 minut . To ukochane miejsce bydgoszczan kusi piaszczystą, zadbaną plażą, rozległym pomostem i zapleczem gastronomicznym. Na miejscu bez problemu wypożyczycie kajaki, rowery wodne czy deski SUP, a dzieci wyszaleją się na placu zabaw. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . To ukochane miejsce bydgoszczan kusi piaszczystą, zadbaną plażą, rozległym pomostem i zapleczem gastronomicznym. Na miejscu bez problemu wypożyczycie kajaki, rowery wodne czy deski SUP, a dzieci wyszaleją się na placu zabaw. Sezon trwa , a . Plaża pod Wierzbami w Wierzchucinku (Jezioro Wierzchucińskie Duże) – odległość: około 23 km , czas dojazdu: około 25 minut . To oaza ciszy i ucieczka od zgiełku dla tych, którzy szukają naturalnego piękna. Kameralna plaża z łagodnym, piaszczystym wejściem i klimatycznym pomostem otoczona jest malowniczymi wierzbami, gwarantującymi upragniony cień. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . To oaza ciszy i ucieczka od zgiełku dla tych, którzy szukają naturalnego piękna. Kameralna plaża z łagodnym, piaszczystym wejściem i klimatycznym pomostem otoczona jest malowniczymi wierzbami, gwarantującymi upragniony cień. Sezon trwa , a . Kąpielisko Wąsoskie (Jezioro Wąsoskie) – odległość: około 28 km, czas dojazdu: około 25 minut trasą S5. Charakteryzuje się wyjątkowo przezroczystą i dobrze natlenioną wodą, a piaszczysto-trawiasty brzeg i sąsiadujący liściasty lasek dają zbawienne schronienie przed słońcem. Plażowicze mają do dyspozycji nowoczesny pomost modułowy, zjeżdżalnie, strefę gastronomiczną z klimatycznymi barami na czele oraz pole campingowe. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.

Żeglarski hit w Pieczyskach, 100 metrów plaży w Żninie i leśny raj: Łapiemy ostatnie chwile wakacji

Dla tych, którzy wolą nieco dalszą wycieczkę i całodniowy reset w pięknych okolicznościach przyrody, przygotowaliśmy zestawienie doskonałych plaż położonych nieco dalej, ale wciąż w zasięgu godziny jazdy.

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim – odległość: około 30 km , czas dojazdu: około 35 minut . Turystyczny i żeglarski hit regionu z piękną, szeroką, piaszczystą plażą. Znajdziecie tu doskonałą infrastrukturę: punkty gastronomiczne (w tym uwielbiane smażalnie ryb), wypożyczalnie jachtów, kajaków i motorówek, a także dmuchany park rozrywki dla najmłodszych. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . Turystyczny i żeglarski hit regionu z piękną, szeroką, piaszczystą plażą. Znajdziecie tu doskonałą infrastrukturę: punkty gastronomiczne (w tym uwielbiane smażalnie ryb), wypożyczalnie jachtów, kajaków i motorówek, a także dmuchany park rozrywki dla najmłodszych. Sezon trwa , a . Plaża Miejska w Żninie (Jezioro Żnińskie Małe) – odległość: około 45 km , czas dojazdu: około 35 minut ekspresówką S5. Nowoczesna, piaszczysta plaża o długości niemal stu metrów, zlokalizowana tuż przy parku miejskim. Oferuje rozbudowane molo, boiska do rekreacji, plac zabaw oraz bliskie sąsiedztwo klimatycznych knajpek w samym sercu Żnina. Sezon trw a do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00 .

– odległość: , czas dojazdu: ekspresówką S5. Nowoczesna, piaszczysta plaża o długości niemal stu metrów, zlokalizowana tuż przy parku miejskim. Oferuje rozbudowane molo, boiska do rekreacji, plac zabaw oraz bliskie sąsiedztwo klimatycznych knajpek w samym sercu Żnina. Sezon trw , a . Kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – odległość: około 46 km , czas dojazdu: około 45 minut . Kameralny, piaszczysty zakątek z dużym pomostem, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czysta woda, zaplecze sanitarno-higieniczne i wyznaczona strefa do sportów plażowych zapewniają wysoki komfort relaksu. Sezon trwa do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . Kameralny, piaszczysty zakątek z dużym pomostem, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czysta woda, zaplecze sanitarno-higieniczne i wyznaczona strefa do sportów plażowych zapewniają wysoki komfort relaksu. Sezon trwa , a . Kąpielisko nad jeziorem Deczno w Sulnówku (koło Świecia) – odległość: około 48 km , czas dojazdu: około 40 minut . Wyjątkowo zadbane i bezpieczne miejsce w urokliwym otoczeniu lasów. Na plażowiczów czeka tu wydzielona strefa do pływania z brodzikami dla najmłólodszych, pomosty, rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 19:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 9:00 - 20:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . Wyjątkowo zadbane i bezpieczne miejsce w urokliwym otoczeniu lasów. Na plażowiczów czeka tu wydzielona strefa do pływania z brodzikami dla najmłólodszych, pomosty, rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Sezon trwa , a . Kąpielisko Laskowo (Jezioro Laskowskie) – odległość: około 60 km , czas dojazdu: około 50 minut . Malowniczy, dziki i niezwykle spokojny zakątek na Pałukach. Kąpielisko z tradycyjnym drewnianym pomostem otoczone jest pięknym lasem, co stwarza idealne warunki do ucieczki od wielkomiejskiego hałasu, plażowania w ciszy oraz wędkarstwa. Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00 .

– odległość: , czas dojazdu: . Malowniczy, dziki i niezwykle spokojny zakątek na Pałukach. Kąpielisko z tradycyjnym drewnianym pomostem otoczone jest pięknym lasem, co stwarza idealne warunki do ucieczki od wielkomiejskiego hałasu, plażowania w ciszy oraz wędkarstwa. Sezon trwa , a . Ośrodek Jutrzenka Gołąbki w Gołąbkach (Jezioro Przedwieckie) – odległość: około 65 km, czas dojazdu: około 50 minut. Prywatny raj pośród głębokiego lasu nadleśnictwa Gołąbki. Piaszczysta plaża przy ośrodku wypoczynkowym kusi czystym akwenem o najwyższej klasie czystości, pomostami rekreacyjnymi, możliwością wynajęcia urokliwego domku letniskowego oraz wypożyczalnią łódek i kajaków. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim jednak zapakujecie torby plażowe i odpalicie silniki, pamiętajcie o sprawdzeniu natężenia ruchu na trasach wylotowych z Bydgoszczy. W wakacyjne weekendy lub w godzinach szczytu czas dojazdu nad najpopularniejsze akweny, takie jak Borówno czy Pieczyska, może się znacznie wydłużyć ze względu na korki.

Po przybyciu na miejsce zawsze kierujcie się zdrowym rozsądkiem i bacznie obserwujcie flagi na wieżach ratowniczych – biała flaga to zielone światło na bezpieczne pluskanie, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo i udany wypoczynek zawsze idą w parze.