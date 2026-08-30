Plaża w cieniu starych wierzb i żeglarski hit. Zobacz zjawiskowe akweny pod Bydgoszczą. Idealne na pożegnanie wakacji

Redakcja se.pl
2026-08-30 7:21

Widok na przepływające jachty, plaże ukryte w cieniu płaczących wierzb, klimatyczne pomosty oraz akweny o najwyższej klasie czystości zlokalizowane w głębokich lasach Pałuk – okolice Bydgoszczy oferują wyjątkowo bogaty wybór miejsc na pożegnanie lata. Ostatni weekend wakacji to doskonały moment, aby odetchnąć na świeżym powietrzu i skorzystać z uroków natury. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych, strzeżonych kąpielisk do godziny drogi od miasta wraz z terminami pracy ratowników.

Wierzby nad samą wodą, przezroczyste jeziora i SUP-y: Szybki wypad do 30 minut od centrum

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Bydgoszczy. Jeśli zależy Wam na jak najszybszym zanurzeniu się w chłodnej wodzie, te lokalizacje będą strzałem w dziesiątkę.

  • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WOPR w Borównie (Jezioro Borówno) – odległość: około 15 km, czas dojazdu: około 20 minut. To ukochane miejsce bydgoszczan kusi piaszczystą, zadbaną plażą, rozległym pomostem i zapleczem gastronomicznym. Na miejscu bez problemu wypożyczycie kajaki, rowery wodne czy deski SUP, a dzieci wyszaleją się na placu zabaw. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.
  • Plaża pod Wierzbami w Wierzchucinku (Jezioro Wierzchucińskie Duże) – odległość: około 23 km, czas dojazdu: około 25 minut. To oaza ciszy i ucieczka od zgiełku dla tych, którzy szukają naturalnego piękna. Kameralna plaża z łagodnym, piaszczystym wejściem i klimatycznym pomostem otoczona jest malowniczymi wierzbami, gwarantującymi upragniony cień. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00.
  • Kąpielisko Wąsoskie (Jezioro Wąsoskie) – odległość: około 28 km, czas dojazdu: około 25 minut trasą S5. Charakteryzuje się wyjątkowo przezroczystą i dobrze natlenioną wodą, a piaszczysto-trawiasty brzeg i sąsiadujący liściasty lasek dają zbawienne schronienie przed słońcem. Plażowicze mają do dyspozycji nowoczesny pomost modułowy, zjeżdżalnie, strefę gastronomiczną z klimatycznymi barami na czele oraz pole campingowe. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.

Żeglarski hit w Pieczyskach, 100 metrów plaży w Żninie i leśny raj: Łapiemy ostatnie chwile wakacji

Dla tych, którzy wolą nieco dalszą wycieczkę i całodniowy reset w pięknych okolicznościach przyrody, przygotowaliśmy zestawienie doskonałych plaż położonych nieco dalej, ale wciąż w zasięgu godziny jazdy.

  • Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 35 minut. Turystyczny i żeglarski hit regionu z piękną, szeroką, piaszczystą plażą. Znajdziecie tu doskonałą infrastrukturę: punkty gastronomiczne (w tym uwielbiane smażalnie ryb), wypożyczalnie jachtów, kajaków i motorówek, a także dmuchany park rozrywki dla najmłodszych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.
  • Plaża Miejska w Żninie (Jezioro Żnińskie Małe) – odległość: około 45 km, czas dojazdu: około 35 minut ekspresówką S5. Nowoczesna, piaszczysta plaża o długości niemal stu metrów, zlokalizowana tuż przy parku miejskim. Oferuje rozbudowane molo, boiska do rekreacji, plac zabaw oraz bliskie sąsiedztwo klimatycznych knajpek w samym sercu Żnina. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – odległość: około 46 km, czas dojazdu: około 45 minut. Kameralny, piaszczysty zakątek z dużym pomostem, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czysta woda, zaplecze sanitarno-higieniczne i wyznaczona strefa do sportów plażowych zapewniają wysoki komfort relaksu. Sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.
  • Kąpielisko nad jeziorem Deczno w Sulnówku (koło Świecia) – odległość: około 48 km, czas dojazdu: około 40 minut. Wyjątkowo zadbane i bezpieczne miejsce w urokliwym otoczeniu lasów. Na plażowiczów czeka tu wydzielona strefa do pływania z brodzikami dla najmłólodszych, pomosty, rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa oraz wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 19:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 9:00 - 20:00.
  • Kąpielisko Laskowo (Jezioro Laskowskie) – odległość: około 60 km, czas dojazdu: około 50 minut. Malowniczy, dziki i niezwykle spokojny zakątek na Pałukach. Kąpielisko z tradycyjnym drewnianym pomostem otoczone jest pięknym lasem, co stwarza idealne warunki do ucieczki od wielkomiejskiego hałasu, plażowania w ciszy oraz wędkarstwa. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00 - 19:00.
  • Ośrodek Jutrzenka Gołąbki w Gołąbkach (Jezioro Przedwieckie) – odległość: około 65 km, czas dojazdu: około 50 minut. Prywatny raj pośród głębokiego lasu nadleśnictwa Gołąbki. Piaszczysta plaża przy ośrodku wypoczynkowym kusi czystym akwenem o najwyższej klasie czystości, pomostami rekreacyjnymi, możliwością wynajęcia urokliwego domku letniskowego oraz wypożyczalnią łódek i kajaków. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00 - 18:00.

Polecany artykuł:

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim jednak zapakujecie torby plażowe i odpalicie silniki, pamiętajcie o sprawdzeniu natężenia ruchu na trasach wylotowych z Bydgoszczy. W wakacyjne weekendy lub w godzinach szczytu czas dojazdu nad najpopularniejsze akweny, takie jak Borówno czy Pieczyska, może się znacznie wydłużyć ze względu na korki.

Po przybyciu na miejsce zawsze kierujcie się zdrowym rozsądkiem i bacznie obserwujcie flagi na wieżach ratowniczych – biała flaga to zielone światło na bezpieczne pluskanie, natomiast czerwona bezwzględnie zabrania wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo i udany wypoczynek zawsze idą w parze.

Który słynny cytat podsumowuje twoje tegoroczne wakacje?
Pytanie 1 z 8
Czy w te wakacje byłeś za granicą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki