Zrób to teraz z truskawkami, a latem zbierzesz kilogramy owoców. Ten zabieg polecają profesjonalni hodowcy truskawek i należy go wykonywać zimą!

Przygotuj truskawki na przyszłoroczne zbiory, wykonując kluczowe zabiegi jesienne.

Usuń stare liście i zastosuj nawożenie potasowe, by wzmocnić rośliny przed zimą.

Dowiedz się, jak proste działania jesienią zapewnią Ci dwukrotnie większe plony truskawek!

Koniecznie zrób to z truskawkami jeszcze w tym tygodniu. Latem zbierzesz dwa razy większe plony

Jesienne prace w ogrodzie nie skupiają się jedynie na przygotowaniach do zimy. Choć wiele roślin wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed zimą, to zanim jednak zaczniesz zakładać okrycia z agrowłókniny sprawdź, czy nie należy wykonać innych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku krzaczków truskawek to właśnie jesienne prace najlepiej zaprocentują w kolejnym sezonie. Jest kilka czynności, które należy wykonać z truskawkami, aby latem kolejnego roku obrodziły ogromnymi plonami.

Zanim skupisz się na przygotowaniach do Bożego Narodzenia zadbaj o ogród. Przełom listopada oraz grudnia to idealny moment na ostatnie zabiegi pielęgnacyjne truskawek. Zanim przygotujesz je do sezonu spoczynku pamiętaj, aby usunąć stare i pogniłe liście. Ten zabieg uchroni krzaczki sadzonek przed chorobami grzybowymi. Pleśniejące odpadki organiczne stanowią idealnie środowisko do namnażania się chorób grzybowych, które mogą całkowicie spustoszyć Twoje zbiory.

Koniec listopada to także najlepszy moment na ostatnie nawożenie truskawek w sezonie. To bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny, który bezpośrednio wpłyną na przyszłoroczne plony. W tym okresie należy stosować nawozy zawierające duże ilości potasu. To właśnie ten składnik odpowiada na owocowanie. Ogrodnicy wskazują, że brak odpowiedniego nawożenia potasem jesienią może sprawić, że w kolejnym roku truskawki nie będą owocowały. Potas wzmocni ściany komórkowe roślin, a także wzmocni je przed nadchodzącą zimą. Odżywki potasowe zapewnią truskawkom lepszy start na wiosnę.

Ostatnim zabiegiem pielęgnacyjnym truskawek jest przygotowanie krzaczków do zimy. Sadzonki wymagają ściółkowania. To podstawowe zabezpieczenie truskawek przed mrozami i wiatrami. Wokół krzaczków rozłóż siani, zrębki drzewne lub igliwie. Zanim to jednak zrobisz obficie podlej ziemię wokół truskawek i dopiero przykryj warstwą ściółki. Krzaczki nie potrzebują dodatkowego okrywania agrowłókniną w przypadku łagodnych zim. Jeżeli jednak temperatura zacznie spadać poniżej 5 stopni Celsjusza warto rozważyć takie działanie. Do przykrycia truskawek sprawdzi się słoma lub sosnowe gałązki.

Domowa odżywka potasowa do truskawek

Twoje truskawki potrzebują potasu, aby prawidłowo zawiązywać owoce, wzmocnić ich smak i poprawić odporność na choroby. Zamiast sięgać po nawozy sztuczne, możesz przygotować skuteczną, domową odżywkę. Doskonałym źródłem potasu są popiół drzewny (pochodzący z niespalonego drewna liściastego) oraz skórki bananów. Popiół drzewny wystarczy rozsypać cienką warstwą wokół roślin (około 50-100 g na metr kwadratowy), a następnie delikatnie podlać, aby składniki odżywcze przedostały się do gleby. Skórki bananów możesz pokroić na drobne kawałki i zakopać płytko w ziemi wokół krzaczków lub przygotować z nich płynny nawóz, mocząc je w wodzie przez kilka dni, a następnie podlewając rośliny powstałym roztworem.

Pamiętaj, że ostatnie nawożenie truskawek w sezonie, zwłaszcza jesienią, powinno być bogate w potas i fosfor, a pozbawione azotu. Azot stymuluje wzrost zielonej masy, co jest niepożądane przed zimą, ponieważ osłabia roślinę i czyni ją bardziej podatną na przemarzanie. Potas natomiast wspiera drewnienie tkanek i budowanie odporności na niskie temperatury. Stosując jesienią popiół drzewny lub kompost wzbogacony o potas (np. ze skórek bananów), przygotujesz swoje truskawki na bezpieczne przetrwanie zimy i zapewnisz im dobry start w kolejnym sezonie owocowania.