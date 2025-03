Zrób to w marcu z truskawkami, dasz im solidną dawkę energii, a latem zbierzesz mnóstwo owoców. Ten naturalny nawóz odstraszy także ślimaki

Wystarczy 0,5 łyżki, a odżywisz marniejącego storczyka. Do wyhodowania pięknych kwiatów nie potrzebujesz kupnych odżywek. Domowy nawóz do storczyków

Marzec to bez wątpienia najlepszy czas na porządki w ogrodzie i na zagonkach. Po zimie trzeba m.in. zrobić porządek z krzaczkami truskawek. Te wieloletnie rośliny będą obficie owocować dłużej niż tylko jeden sezon, jeśli o nie odpowiednio zadbamy. Zanim przystąpimy do właściwej pielęgnacji, musimy przygotować stanowisko, na którym rosną. Usuwamy uschnięte liście, zniszczone rozłogi i inne resztki po zimie. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych i poprawimy dostęp światła do młodych pędów. Usuwamy także chwasty, które zabierają truskawkom wodę i składniki odżywcze. Nie wolno także zapominać zruszeniu ziemi. Glebę pomiędzy rzędami warto delikatnie spulchnić, aby poprawić jej napowietrzenie oraz umożliwić lepszy dostęp wody do korzeni.

Nawożenie truskawek w marcu

Po zimie truskawki potrzebują solidnej dawki energii. Jeśli chcemy wspomóc wegetację, nie wolno zapominać o podlewaniu krzaczków i nawożeniu. Wczesną wiosną, szczególnie po bezśnieżnej zimie, gleba jest bardzo sucha, dlatego warto zadbać o odpowiednią wilgotność. Unikajmy jednak przelania, które może sprzyjać gniciu korzeni. W marcu rozpoczynamy także nawożenie truskawek. Jeśli decydujemy się na gotowe nawozy, warto użyć wieloskładnikowych bogatych w azot, fosfor i potas. Azot wspomaga wzrost liści, fosfor wpływa na rozwój systemu korzeniowego, a potas poprawia jakość owoców. Dobrym pomysłem jest także użycie kompostu lub dobrze przekompostowanego obornika. Naturalne nawozy wzbogacają glebę w mikroelementy i poprawiają strukturę podłoża.

Nawóz do truskawek na wiosnę. Domowe sposoby na obfite zbiory i ochronę przed ślimakami

Żeby zwiększyć plony i zadbać o truskawki po zimie, zamiast gotowych nawozów, można użyć także naturalnych odżywek. Doskonałym źródłem potasu i fosforu jest popiół drzewny. Wystarczy rozsypać niewielką ilość wokół roślin i delikatnie wymieszać go z glebą. Sprawdzą się też łupiny jaj — zmiażdżone wzbogacą glebę w wapń. Można je rozsypać na grządce, co jednocześnie odstraszy ślimaki. W kwietniu, gdy wyrosną już pokrzywy, możemy je wykorzystać do zrobienia naturalnej odzywki, która wzmocni truskawki w okresie wegetacji. Gnojówka z pokrzywy to naturalny nawóz, który wspiera wzrost i odporność roślin. Aby ją przygotować, zalej liście pokrzywy wodą i pozostaw na około 2 tygodnie. Powstały płyn rozcieńcz wodą w proporcji 1:10 i podlewaj nim truskawki.

Pielęgnacja truskawek – ściółkowanie i pielenie

Truskawki źle znoszą konkurencję w postaci chwastów, które zabierają im wodę i składniki odżywcze. Regularne pielenie to podstawa zdrowej uprawy. Natomiast ściółka ze słomy ochroni owoce przed kontaktem z wilgotną ziemią, co zapobiega gniciu. Dodatkowo ogranicza wzrost chwastów i utrzymuje wilgoć w glebie.

Kiedy sadzić truskawki? Nie przegap ważnego terminu, bo nici z przyszłorocznych plonów

Truskawki z sadzonek doniczkowych najlepiej posadzić w drugiej połowie sierpnia. Krzaczki muszą się ukorzenić, rozkrzewić i związać pąki na kolejny sezon, a także przygotować się do zimy. Posadzone później mogą nie owocować obficie w przyszłym roku. Zbyt późne sadzenie wiąże się także z ryzykiem przemarznięcia roślin, które nie zdążyły jeszcze dobrze się ukorzenić. Mróz może także wypchnąć korzenie z gleby.

Jak sadzić truskawki? Stanowisko i technika

Truskawki nie powinno się sadzić w tym samym miejscu rok po roku. Nowy zagon w miejscu poprzedniego zwiększa ryzyko chorób, które prowadzą do zasychania roślin i mniejszego owocowania. Nie powinno się także sadzić truskawek w miejscu po malinach, poziomkach, ogórkach, pomidorach, warzywach kapustnych, a także pod drzewami. Warto jednak umieścić sadzonki w glebie po cebuli. Ważne jest także słoneczne stanowisko. Rośliny lepiej rosną, są mniej narażone na choroby i mają smaczniejsze owoce. Przy planowaniu sadzenia truskawek późnym latem, wiosną warto wysiać rośliny, które będą stanowiły zielony nawóz np. gorczycę lub aksamitkę. Po ich przekopaniu wzbogacimy glebę o cenne składniki odżywcze dla truskawek, a przy okazji ograniczymy rozwój pędraków i nicieni. Przed przekopaniem trzeba usunąć wszystkie chwasty. Do sadzenia truskawek w sierpniu można wykorzystać sadzonki doniczkowe, które lepiej się przyjmują i obficiej owocują. Krzaczki sadzimy w rzędach, co 30 cm. Odległość między rzędami to około 60 cm. Rośliny sadzimy na tzw. mijankę, czyli krzaczki w jednym rzędzie są przesunięte o jeden względem drugiego rzędu. Podczas sadzenia nie wolno zawijać korzeni. Liście powinny nieznacznie wystawać nad glebę. Pąk umieszczony za głęboko spowoduje słabszy rozwój rośliny, a nawet gnicie. Z kolei rośliny posadzone zbyt płytko mogą wyschnąć lub przemarznąć. Ponadto truskawki sadzimy w pochmurny, nieupalny dzień. Po posadzeniu trzeba dobrze docisnąć ziemię wokół i podlewać przez tydzień (lub dłużej w przypadku suszy).

