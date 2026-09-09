Samolot z Zełenskim niemal trafiony przez drona! "To jego rzeczywistość"

Samolot Zełenskiego niemal trafiony przez drona. Premier Norwegii ujawnia szczegóły

Prezydentem Ukrainy był w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii? O niebezpiecznym zdarzeniu premier Norwegii Jonas Gahr Stoere opowiedział w środę w publicznej telewizji NRK. Według niego do incydentu doszło, gdy samolot ukraińskiego prezydenta startował z Mołdawii. – Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – powiedział Stoere.

"Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu"

O problemach podczas podróży mówił również norweski minister finansów Jens Stoltenberg, dawny szef NATO. Uczestniczył on we wtorkowym spotkaniu z Zełenskim. Jak przekazał, sam prezydent Ukrainy opowiedział członkom norweskiego rządu o tym, co wydarzyło się przed jego wylotem.

– Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa – powiedział Stoltenberg w NRK.

Mimo problemów Zełenski we wtorek wieczorem dotarł do Oslo. Spotkał się tam z przedstawicielami norweskiego rządu oraz firm z branży zbrojeniowej.

W środę prezydent Ukrainy uczestniczył w państwowym pogrzebie króla Haralda V, który zmarł 28 sierpnia. Norweskie władze nie przekazały na razie więcej szczegółów dotyczących drona ani okoliczności, w jakich znalazł się on w pobliżu samolotu Zełenskiego.

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⚡️Russian drone in Moldova nearly hit Zelensky's plane, source says.At the time of the drone violation, Zelensky's plane was taking off from Moldova en route to Norway.https://t.co/m4FPUj0ViP— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 9, 2026

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