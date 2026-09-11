Dlaczego wyją syreny w piątek 11.09.2026 r.? Warszawa ostrzega mieszkańców pięciu dzielnic

Syreny będą testowane w pięciu dzielnicach Warszawy.

Testy odbywają się między godz. 10 a 16.

Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.

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Syreny zawyją w Warszawie 11 września. Dlaczego?

Pierwotnie miasto zapowiadało testy systemu alarmowego od 8 do 18 września. Początek został jednak przesunięty o dwa dni ze względów organizacyjnych. Testy rozpoczęły się w czwartek 10 września i zgodnie z planem zakończą się w piątek 18 września.

Oznacza to, że także w piątek 11 września mieszkańcy mogą usłyszeć syreny. Testy prowadzone są w ciągu dnia, między godz. 10 a 16.

W czasie prób mogą pojawić się zarówno krótkie sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe. Dla osób, które nie wiedzą o trwających testach, nagły dźwięk syreny może być niepokojący. Miasto podkreśla jednak, że nie ma to związku z żadnym realnym zagrożeniem.

W tych dzielnicach zawyją syreny

Sprawdzane są syreny w pięciu dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, na Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu.

Urządzenia nie zostaną uruchomione jednocześnie. Poszczególne syreny będą testowane w wyznaczonych miejscach w godzinach 10–16. Dlatego mieszkańcy różnych części miasta mogą w tym czasie usłyszeć sygnały alarmowe albo komunikaty głosowe.

Testy są rozłożone w czasie, więc nie każda syrena będzie uruchamiana w tym samym momencie.

Nie trzeba podejmować żadnych działań

Urząd podkreśla, że uruchamianie syren ma charakter wyłącznie kontrolny. Celem jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowego, a nie ostrzeganie mieszkańców przed niebezpieczeństwem.

Osoby, które usłyszą syrenę w godzinach prowadzonych testów, nie muszą podejmować żadnych działań. Testowego sygnału nie należy traktować jako informacji o zagrożeniu.