Dlaczego wyją syreny w piątek 11.09.2026 r.? Warszawa ostrzega mieszkańców pięciu dzielnic

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-11 10:02

Dlaczego w Warszawie wyją syreny? W piątek 11 września mieszkańcy kilku dzielnic Warszawy mogą usłyszeć sygnały syren alarmowych. To efekt trwających testów systemu ostrzegania. Miasto wcześniej przesunęło początek prób o dwa dni. Sprawdzanie urządzeń rozpoczęło się 10 września i potrwa do 18 września.

Syrena alarmowa na słupie na tle Pałacu Kultury i Nauki. O testach systemu w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Aliaksandr Valodzin/ East News
  • Syreny będą testowane w pięciu dzielnicach Warszawy.
  • Testy odbywają się między godz. 10 a 16.
  • Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
Schron pod każdym Orlikiem? Bezpieczeństwo i odporność – budowle ochronne w Polsce w obliczu nowych wyzwań i przepisów prawnych | WTO

Polecany artykuł:

Syreny zawyją w Warszawie 11 września. Dlaczego?

Pierwotnie miasto zapowiadało testy systemu alarmowego od 8 do 18 września. Początek został jednak przesunięty o dwa dni ze względów organizacyjnych. Testy rozpoczęły się w czwartek 10 września i zgodnie z planem zakończą się w piątek 18 września.

Oznacza to, że także w piątek 11 września mieszkańcy mogą usłyszeć syreny. Testy prowadzone są w ciągu dnia, między godz. 10 a 16.

W czasie prób mogą pojawić się zarówno krótkie sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe. Dla osób, które nie wiedzą o trwających testach, nagły dźwięk syreny może być niepokojący. Miasto podkreśla jednak, że nie ma to związku z żadnym realnym zagrożeniem.

Polecany artykuł:

W tych dzielnicach zawyją syreny

Sprawdzane są syreny w pięciu dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, na Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu.

Urządzenia nie zostaną uruchomione jednocześnie. Poszczególne syreny będą testowane w wyznaczonych miejscach w godzinach 10–16. Dlatego mieszkańcy różnych części miasta mogą w tym czasie usłyszeć sygnały alarmowe albo komunikaty głosowe.

Testy są rozłożone w czasie, więc nie każda syrena będzie uruchamiana w tym samym momencie.

Nie trzeba podejmować żadnych działań

Urząd podkreśla, że uruchamianie syren ma charakter wyłącznie kontrolny. Celem jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowego, a nie ostrzeganie mieszkańców przed niebezpieczeństwem.

Osoby, które usłyszą syrenę w godzinach prowadzonych testów, nie muszą podejmować żadnych działań. Testowego sygnału nie należy traktować jako informacji o zagrożeniu.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki