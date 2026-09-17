Zwrot akcji w sprawie zabójstwa w Przasnyszu. Dwóch mężczyzn za kratkami

Ciało 56-latka zostało odnalezione w pustostanie przy ul. Świerczewo w Przasnyszu. Mężczyzna miał kilkanaście ran kłutych i ciętych. Zwłoki znajdowały się już w stanie znacznego rozkładu.

Sprawa od początku budziła ogromne emocje, bo kilka miesięcy wcześniej ten sam mężczyzna został brutalnie pobity przez 13-latka. Nastolatek nie był wtedy sam. Na miejscu znajdowała się cała grupa nieletnich, która przyglądała się temu, co działo się z 56-latkiem, a część z nich miała podżegać chłopaka do dalszego ataku. Nagranie z napaści trafiło później do sieci. Widać na nim, jak 13-latek bije i kopie bezdomnego mężczyznę.

Dwóch zatrzymanych. Usłyszeli zarzuty zabójstwa

15 września policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 60 lat. Obaj są w kryzysie bezdomności. Usłyszeli zarzuty zabójstwa, którego mieli dokonać wspólnie i w porozumieniu.

Mężczyźni złożyli częściowe wyjaśnienia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

– 15 września zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Nie ma żadnych przesłanek, że incydent jest powiązany z napaścią z lutego – przekazała „Super Expressowi” Małgorzata Ochman, Prokurator Rejonowy w Przasnyszu.

Śledczy podkreślają więc, że lutowe pobicie i wrześniowe zabójstwo to dwa odrębne zdarzenia i nic nie wskazuje na to, by coś je łączyło.

Ze względu na dobro śledztwa prokuratura na razie nie ujawnia, jaki miał być motyw zabójstwa.

Prokuratura zwraca też uwagę na sytuację osób w kryzysie bezdomności. Z punktu widzenia wiktymologii są one szczególnie narażone na przemoc i częściej mogą stawać się ofiarami przestępstw. Historia 56-latka jest tego wyjątkowo dramatycznym przykładem. W ciągu zaledwie kilku miesięcy najpierw padł ofiarą brutalnego ataku grupy nastolatków, a później został zamordowany.