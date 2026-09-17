Nieuchwytny od 23 lat. Policja pokazuje, jak dziś może wyglądać podejrzany o zabójstwo "Iwan"

Iwan zniknął po zabójstwie

Bielańscy kryminalni wciąż prowadzą działania mające na celu namierzenie 51-letniego Jarosława Iwańczuka, w półświatku znanego jako „Iwan”. Mężczyzna od przeszło dwudziestu lat skutecznie unika odpowiedzialności karnej, a początek jego sprawy przypada na 2003 rok. Śledczy podejrzewają go o dokonanie zabójstwa z użyciem broni palnej na terenie Warszawy. To jednak nie wszystko. Ciąży na nim również zarzut funkcjonowania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz udział we wprowadzaniu na rynek znacznych ilości narkotyków.

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Trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania za Iwańczukiem

Organy ścigania nie odpuszczają, dlatego za Jarosławem Iwańczukiem wystawiono łącznie trzy listy gończe, bazujące na nakazach m.in. warszawskich prokuratur. Ponadto, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wydaniu za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dzięki temu poszukiwania 51-latka mają zasięg międzynarodowy. Mimo zaangażowania służb i upływu 23 lat, zbieg wciąż pozostaje na wolności.

Tak może dziś wyglądać poszukiwany Iwan

Śledczy zdają sobie sprawę, że upływ czasu z pewnością odcisnął piętno na wyglądzie mężczyzny. Aby ułatwić identyfikację, zdecydowano się na przeprowadzenie specjalistycznych badań antroposkopijnych. Pozwoliły one na określenie kluczowych cech wyglądu oraz przewidzenie, jak z biegiem lat mogła zmienić się twarz podejrzanego. Efektem tych prac jest opublikowana przez policję symulacja obecnego wizerunku Jarosława Iwańczuka.

Rysopis poszukiwanego

Poszukiwany mierzy od 176 do 180 centymetrów i charakteryzuje się szczupłą budową ciała. Ma owalną twarz, ciemne oczy i krótkie, jasne włosy. Wśród znaków szczególnych wymienia się wydatny, prosty nos oraz uszy średniej wielkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zbiega, o pilny kontakt.

Sygnały można przekazywać bezpośrednio do Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ulicy Żeromskiego 7, bądź dzwoniąc pod numery: (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56 lub ogólnopolski numer alarmowy 112. Dostępna jest również ścieżka mailowa pod adresem: [email protected].