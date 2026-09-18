Szokujące słowa o rodzinie królewskiej. "Jakby wygrał na loterii"

Brat Diany ujawnia rozmowę z Karolem po jej śmierci. „Brzmiał jak zwycięzca loterii”

Kolejne rewelacje z nowej książki o księżnej Dianie ujawnione! Przypomnijmy - chodzi o biografię napisaną przez Charlesa Spencera, brata księżnej, zatytułowaną "Łabędzi śpiew. Moja siostra Diana". Autor wraca w swojej książce do śmierci swojej siostry, księżnej Diany. Kolejne jej fragmenty opublikował brytyjski „Daily Mail”. Spencer opisuje m.in. rozmowę telefoniczną z ówczesnym księciem Karolem, do której miało dojść krótko po potwierdzeniu śmierci Diany.

„W przeciwieństwie do innych osób, które do mnie dzwoniły, oszołomionych i ledwo zdolnych do wyrażenia kondolencji oraz zaoferowania pomocy, on brzmiał na oszołomionego ze szczęścia – jak zwycięzca loterii, jak wtedy pomyślałem” – pisze Spencer.

Diana chciała odebrać sobie życie, ale powstrzymywała ją miłość do dzieci?

Brat Diany przedstawia też własne wyjaśnienie zachowania Karola. Jak zaznacza, jest to jego ocena po latach. Podejrzewa, że książę mógł pomyśleć, iż śmierć byłej żony otworzy mu drogę do małżeństwa z kobietą, którą kochał.

Diana i Karol rozstali się w 1992 roku, a ich rozwód został sfinalizowany w 1996 roku. Rok później 36-letnia księżna zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Karol poślubił Camillę Parker Bowles w 2005 roku.

W książce Spencer pisze również, że Diana w ostatnich latach życia miała więcej niż raz jeździć na klify Beachy Head na południu Anglii i myśleć o odebraniu sobie życia. Według niego powstrzymywała ją miłość do synów, Williama i Harry'ego.

Pałac Buckingham odniósł się do wcześniejszych fragmentów książki. Rzecznik zaznaczył, że dwór z zasady nie komentuje książek, ale dodał, że król ma świadomość, iż ból po stracie siostry może „zaciemniać rozum, wpływać na osąd i zabarwiać pamięć” nawet wiele lat po tragedii. Nikt jednak wprost nie zaprzeczył słowom autora książki.

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'On the night Diana died Charles sounded giddily elated… like a lottery winner'Read every searing detail in bombshell book by princess's brother - as he recalls King's behavior in the hours and days after her death 🔗 https://t.co/2Xeg7Qwr3U pic.twitter.com/sbTnEOrQvf— Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026

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