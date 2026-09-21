Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansowała do PGE Ekstraligi! Tak kibice bawili się na trybunach

Abramczyk Polonia Bydgoszcz zgodnie z przewidywaniami wygrała z Hunters PSŻ Poznań i po trzynastu latach wróciła do PGE Ekstraligi. Już po czterech biegach podopieczni Dariusza Śledzia prowadzili 18:6 i sprawa awansu była właściwie rozstrzygnięta. Z każdą serią przewaga bydgoskiej drużyny rosła, a po dziesiątym wyścigu gospodarze prowadzili 39:21 i byli o krok od osiągnięcia swojego celu.

W 11. biegu para Woźniak-Łoktajew wygrała 4:2 i przypieczętowała awans Bydgoszczan do PGE Ekstraligi, a na trybunach zapanowała wielka euforia. Z powodu intensywnie padającego deszczu mecz zakończył się po trzynastu biegach wynikiem 51:27. W dwumeczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Hunters PSŻ Poznań 96:72.

W rewanżu przy ulicy Sportowej gospodarze nie mieli słabych punktów. Płatny komplet zdobył Maksymilian Pawełczak (10+2), a świetnie spisali się również Kai Huckenbeck (11), Szymon Woźniak (9+2) i Wiktor Przyjemski (8+1). Z kolei w drużynie gości najlepszym zawodnikiem był Ryan Douglas, który w czterech startach zdobył dziewięć punktów.

Powrót Abramczyk Polonii Bydgoszcz do elity świętował komplet (11 400) kibiców na trybunach. Bydgoska drużyna udowodniła, że w tym sezonie była zdecydowanie najlepsza w Metalkas 2. Ekstralidze i w pełni zasłużyła na awans. Podopieczni Dariusza Śledzia nie przegrali żadnego meczu - wygrali 16 spotkań, a dwa zremisowali.

Przypomnijmy, że bydgoski zespół spadł z PGE Ekstraligi w 2013 roku i od tamtej pory przez większość czasu ścigał się na poziomie dzisiejszej Metalkas 2. Ekstraligi, a w latach 2018-19 rywalizował na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz 51 pkt:

9. Szymon Woźniak 9+2 (2*, 2, 2*, 3), 10. Maksymilian Kostera ns, 11. Kai Huckenbeck 11 (3, 3, 2, 3), 12. Aleksandr Łoktajew 4+1 (1, 2*, w, 1), 13. Krzysztof Buczkowski 6 (3, 3, w, -), 14. Maksymilian Pawełczak 10+2 (2*, 3, 3, 2*), 15. Kacper Andrzejewski 3 (3, w, w), 16. Wiktor Przyjemski 8+1 (1, 1*, 3, 3)

Hunters PSŻ Poznań 27 pkt:

1. Bartosz Smektała 7 (1, 2, 2, 0, 2), 2. Dimitri Berge 2 (0, 1, 1, -), 3. Niels Kristian Iversen 2 (0, 1, 1, 0), 4. Kacper Pludra 0 (0, 0, -, 0), 5. Ryan Douglas 9 (2, 3, 3, 1), 6. Antoni Mencel 6 (1, 2, 1, 2), 7. Kamil Witkowski 1 (0, 0, 1), 8. Stanisław Ignaszak - ns