Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk z radości oddała kwiaty... ochroniarzowi!

AR
2026-09-28 14:19

Czwarty odcinek jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" okazał się wyjątkowo udanym wieczorem dla większości uczestników. Choć jedna z par pożegnała się z parkietem, tym razem nie było widać łez rozpaczy. Szczególnie zadowolona była Joanna Jędrzejczyk, której udało się uniknąć eliminacji. Z emocji postanowiła nawet zrobić coś, co z pewnością zaskoczyło ochroniarza. Oddała mu bukiet kwiatów!

Kaeyra odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to show, które od lat wywołuje skrajne emocje. W poprzednich tygodniach na parkiecie nie brakowało zarówno radości, jak i smutnych min, a dla jednej z par przygoda z programem zakończyła się szczególnie boleśnie. Ubiegła niedziela okazała się jednak znacznie bardziej łaskawa dla uczestników, ponieważ większość z nich wyraźnie poprawiła swoje umiejętności i zaprezentowała się z lepszej strony. Najbardziej zasmucona była jednak Kaeyra, która niestety musiała pożegnać się z programem. Jej starania nie wystarczyły, by przekonać zarówno widzów, jak i komisję. Uczestniczka próbowała nawet zaskoczyć wszystkich, śpiewając podczas swojego występu. Niestety, ten dodatkowy element również nie pomógł jej uratować się przed odpadnięciem.

ZOBACZ TAKŻE: Cukierkowa Julia Wieniawa, Jacek Rozenek tulący żonę i Andrzej Gołota! Kto jeszcze pokazał się w "Tańcu z Gwiazdami"?

Joanna Jędrzejczyk chciała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"? Awantura na planie show Polsatu?

Inni opuścili studio w podskokach

W strefie zagrożonej znalazła się Joanna Jędrzejczyk, która po ogłoszeniu wyników nie kryła radości z tego, że udało jej się uniknąć eliminacji. Emocje najwyraźniej szybko opadły, bo ze studia Polsatu wyszła z bukietem kwiatów. Zamiast jednak zabrać go ze sobą do domu, postanowiła podarować kwiaty ochroniarzowi parkingu. Trzeba przyznać, że był to naprawdę miły i niespodziewany gest. W zupełnie innym nastroju studio opuszczała Magdalena Tarnowska, która wracała do domu niemal w podskokach. Towarzyszył jej ukochany Mikołaj „Bagi” Bagiński. Powody do radości miała również Izabela Kuna. Aktorka po zeszłotygodniowej wpadce ponownie znalazła się na podium, dlatego spod studia wyjechała wyraźnie uśmiechnięta.

Joanna Jędrzejczyk wręcza bukiet ochroniarzowi. Obok miniatury uśmiechniętych gwiazd show. O kulisach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 39
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

TANIEC Z GWIAZDAMI
PAPARAZZI