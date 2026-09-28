Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk z radości oddała kwiaty... ochroniarzowi!

Kaeyra odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to show, które od lat wywołuje skrajne emocje. W poprzednich tygodniach na parkiecie nie brakowało zarówno radości, jak i smutnych min, a dla jednej z par przygoda z programem zakończyła się szczególnie boleśnie. Ubiegła niedziela okazała się jednak znacznie bardziej łaskawa dla uczestników, ponieważ większość z nich wyraźnie poprawiła swoje umiejętności i zaprezentowała się z lepszej strony. Najbardziej zasmucona była jednak Kaeyra, która niestety musiała pożegnać się z programem. Jej starania nie wystarczyły, by przekonać zarówno widzów, jak i komisję. Uczestniczka próbowała nawet zaskoczyć wszystkich, śpiewając podczas swojego występu. Niestety, ten dodatkowy element również nie pomógł jej uratować się przed odpadnięciem.

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Inni opuścili studio w podskokach

W strefie zagrożonej znalazła się Joanna Jędrzejczyk, która po ogłoszeniu wyników nie kryła radości z tego, że udało jej się uniknąć eliminacji. Emocje najwyraźniej szybko opadły, bo ze studia Polsatu wyszła z bukietem kwiatów. Zamiast jednak zabrać go ze sobą do domu, postanowiła podarować kwiaty ochroniarzowi parkingu. Trzeba przyznać, że był to naprawdę miły i niespodziewany gest. W zupełnie innym nastroju studio opuszczała Magdalena Tarnowska, która wracała do domu niemal w podskokach. Towarzyszył jej ukochany Mikołaj „Bagi” Bagiński. Powody do radości miała również Izabela Kuna. Aktorka po zeszłotygodniowej wpadce ponownie znalazła się na podium, dlatego spod studia wyjechała wyraźnie uśmiechnięta.