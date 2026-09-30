Kurtka dla dziecka na jesień. Jak wybrać, żeby maluch nie przegrzewał się ani nie marzł?

Jesienna kurtka powinna chronić przed wiatrem i lekkim deszczem, ale nie musi być jedyną ciepłą warstwą ubrania

Lekka kurtka, pod którą zmieści się bluza, lepiej sprawdza się przy dużych zmianach temperatury

Dotyk karku i pleców lepiej niż chłodne dłonie pozwala ocenić, czy niemowlęciu nie jest za ciepło

Puchate kurtki nie powinny znajdować się pod pasami fotelika samochodowego

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Kurtka dla dziecka na jesień. Liczy się nie tylko jej grubość

Kurtka dla dziecka na jesień ma przede wszystkim osłaniać przed wiatrem i wilgocią, a nie być najgrubszym elementem całego stroju. Jesienią pogoda potrafi zmienić się w ciągu dnia, a dziecko przez chwilę siedzi w wózku lub samochodzie, by za moment intensywnie biegać. Zbyt ciepła, gruba kurtka szybko prowadzi do spocenia, szczególnie podczas zabawy na dworze.

W praktyce wygodniejsza bywa lekko ocieplona albo nieocieplona kurtka, pod którą można założyć bluzę lub cienki sweter. Kilka niezbyt grubych warstw łatwiej zdjąć, gdy robi się cieplej, i dołożyć, gdy zaczyna wiać. W przypadku niemowląt i małych dzieci można przyjąć jako punkt wyjścia zasadę jednej warstwy więcej niż u dorosłego w tych samych warunkach. Nie jest to jednak sztywna reguła.

Warto też odróżnić dziecko siedzące od dziecka w ruchu. Maluch w gondoli, spacerówce czy nosidle nie ogrzewa się aktywnością tak jak przedszkolak na placu zabaw. Dla starszego dziecka lepszym wyborem zwykle będzie kurtka, która nie krępuje rąk, nie jest zbyt ciężka i daje się łatwo rozpiąć.

Jaka kurtka jesienna dla dziecka sprawdzi się podczas deszczu i wiatru?

Dobra kurtka jesienna dla dziecka powinna chronić przed lekkim deszczem i wiatrem. Przy częstym chodzeniu do żłobka, przedszkola lub szkoły przydaje się też kaptur, który osłania głowę podczas krótkiego deszczu. Kaptur nie powinien jednak zasłaniać oczu ani ograniczać dziecku widzenia na boki.

Przed zakupem warto sprawdzić, czy dziecko potrafi samo rozpiąć kurtkę, czy zamek nie uwiera go pod brodą i czy rękawy nie są za długie. Ściągacze przy nadgarstkach pomagają ograniczyć wpadanie chłodnego powietrza, a nieco dłuższy tył osłania plecy przy schylaniu i siedzeniu. Jeśli dziecko ma wrażliwą skórę, warto sprawdzić, czy metki i podszewka nie są szorstkie oraz czy materiał przy szyi nie podrażnia skóry.

Przy kurtkach dla młodszych dzieci nie wybieraj modeli z długimi sznurkami przy kapturze lub szyi. Mogą zaczepić się o elementy placu zabaw albo sprzęt. Bezpieczniejsze będą zatrzaski, rzepy albo regulacja schowana w materiale.

Po czym poznać, że dziecku jest za zimno albo za ciepło?

To, czy niemowlęciu jest odpowiednio ciepło, najlepiej ocenić, dotykając karku, pleców lub klatki piersiowej. Chłodne dłonie i stopy nie muszą oznaczać, że całemu dziecku jest zimno. Jeśli kark jest gorący i wilgotny, a włosy przy skórze są spocone, zwykle warto zdjąć jedną warstwę lub rozpiąć kurtkę.

O tym, że dziecku może być za zimno, mogą świadczyć dreszcze, wyraźnie chłodny tułów, bladość lub niechęć do dalszej zabawy. Gdy ubranie przemokło, należy jak najszybciej przebrać dziecko w suche rzeczy, bo mokra tkanina wychładza. W chłodny, mokry dzień zapasowe skarpety, spodnie i bluza w plecaku często są bardziej przydatne niż wyjątkowo gruba kurtka.

Dziecko w wieku przedszkolnym lub szkolnym można uczyć prostego zgłaszania dyskomfortu. Warto przypominać, że po bieganiu może rozpiąć kurtkę, a przed spokojnym spacerem lub drogą do domu zapiąć ją ponownie. Dzięki temu łatwiej dopasować strój do tego, co dzieje się w danym momencie, zamiast ubierać tak samo na każdą jesienną pogodę.

Kurtka w aucie, wózku i po wejściu do budynku

W foteliku samochodowym dziecko nie powinno mieć pod pasami puchatej kurtki ani grubego kombinezonu. Miękkie wypełnienie może się mocno spłaszczyć podczas zderzenia, przez co pasy będą zbyt luźne. Bezpieczniej ubrać dziecko w cienkie, dopasowane warstwy, zapiąć pasy, a następnie przykryć je kurtką lub kocem, nie zasłaniając twarzy.

W wózku dziecko zwykle potrzebuje dodatkowej ochrony, bo mało się rusza i jest wystawione na wiatr. Można użyć koca lub osłony na nogi, ale warto regularnie sprawdzać kark i plecy dziecka. Po wejściu do ogrzanego miejsca należy zdjąć dodatkowe okrycie. Nie przykrywaj całego wózka szczelnie kocem czy pieluszką, ponieważ ogranicza to przepływ powietrza i może podnosić temperaturę wewnątrz.

Po wejściu do sklepu, przedszkola, autobusu lub nagrzanego samochodu zdejmij dziecku czapkę, kaptur i dodatkową warstwę ubrania, nawet jeśli zasnęło. Najpraktyczniejsza kurtka na jesień to więc taka, którą można szybko zdjąć, ponownie założyć i połączyć z ubraniami odpowiednimi do aktualnej pogody.

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